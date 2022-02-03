 Байден заявил о ликвидации главаря ИГ аль-Хашими | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.02.2022

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Мир

Байден заявил о ликвидации главаря ИГ аль-Хашими

Антитеррористическая коалиция провела в Сирии военную операцию, в результате которой убит главарь группировки "Исламское государство". По данным правозащитников, погибли также 13 мирных жителей.

На месте проведения операции против главаря группировки Исламское государство в Сирии

На месте проведения операции против главаря группировки "Исламское государство" в Сирии

В ходе военной операции США на северо-западе Сирии убит главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил глава Белого дома Джо Байден, отметив, что операция была проведена минувшей ночью по его указанию, "чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным".

По словам представителя администрации США, лидер ИГ совершил самоподрыв в начале контртеррористической операции, убив также нескольких членов своей семьи, "включая женщин и детей".

В операции, проводившейся антитеррористической коалицией в деревне Атмех к северу от Идлиба, недалеко от границы с Турцией, принимали участие курдские подразделения.

Правозащитники: погибли мирные жители

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в ходе воздушно-десантной операции погибли 13 мирных жителей, в том числе четверо детей.

Как сообщил агентству dpa один из местных активистов, лидера ИГ подозревают в организации нападения на тюрьму в городе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии в конце января, в результате которого было убито более 300 человек.

Аль-Хашими, известный также под именем Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауль, возглавил боевиков ИГ после гибели предыдущего главаря организации Абу Бакра аль-Багдади, убитого в ходе военной операции США в октябре 2019 года. США назначили за голову аль-Хашими награду в десять миллионов долларов.

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    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Женщины с оружием против "Исламского государства"

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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Контекст

"Исламское государство" признало гибель аль-Багдади

Новым главарем террористической группировки "Исламское государство" назван Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураиши.  

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