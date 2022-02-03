Байден заявил о ликвидации главаря ИГ аль-Хашими

В ходе военной операции США на северо-западе Сирии убит главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. Об этом в четверг, 3 февраля, заявил глава Белого дома Джо Байден, отметив, что операция была проведена минувшей ночью по его указанию, "чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным".

По словам представителя администрации США, лидер ИГ совершил самоподрыв в начале контртеррористической операции, убив также нескольких членов своей семьи, "включая женщин и детей".

В операции, проводившейся антитеррористической коалицией в деревне Атмех к северу от Идлиба, недалеко от границы с Турцией, принимали участие курдские подразделения.

Правозащитники: погибли мирные жители

По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в ходе воздушно-десантной операции погибли 13 мирных жителей, в том числе четверо детей.

Как сообщил агентству dpa один из местных активистов, лидера ИГ подозревают в организации нападения на тюрьму в городе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии в конце января, в результате которого было убито более 300 человек.

Аль-Хашими, известный также под именем Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауль, возглавил боевиков ИГ после гибели предыдущего главаря организации Абу Бакра аль-Багдади, убитого в ходе военной операции США в октябре 2019 года. США назначили за голову аль-Хашими награду в десять миллионов долларов.

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