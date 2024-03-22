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Хайке Хойбах стала первым глухим депутатом бундестага

Вера Фридрих
22 марта 2024 г.

Такого в бундестаге еще не было. Хайке Хойбах заняла место выбывшего депутата от СДПГ и стала первым в немецкой истории глухим парламентарием.

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Хайке Хойбах на своем первом пленарном заседании
Хайке Хойбах на своем первом пленарном заседанииФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В четверг, 21 марта, депутат от Социал-демократической партииГермании Хайке Хойбах (Heike Heubach) впервые приняла участие в пленарном заседании. Коллеги по бундестагу приветствовали ее аплодисментами, причем как громкими, так и беззвучными - используя жестовый язык. Такого в парламентской истории Германии еще не было - чтобы среди депутатов был глухой человек. 

Аплодисменты на жестовом языке
Аплодисменты на жестовом языке. Хайке Хойбах - в первом ряду по центруФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

44-летняя Хойбах представляет Баварию, точнее - город Аугсбург и его окрестности. Она заменила выбывшего в связи с получением новой должности депутата - тоже социал-демократа, из ее же списка кандидатов, но занявшего на последних выборах более высокую позицию. "Наконец-то я смогла присутствовать на дебатах вживую - не издалека по телевизору, а по-настоящему, - отметила Хайке Хойбах в интервью агентству dpa. - Быть в центре всего этого - особенное и захватывающее ощущение". 

На всех заседаниях и встречах депутата сопровождает сурдопереводчик. "Эта схема работает очень хорошо, мы за короткое время стали слаженной командой, - говорит Хайке Хойбах. - Перед переводчиком поставлена задача переводить абсолютно все, и я на него полагаюсь". За депутатом будет закреплено постоянное место - такое, чтобы рядом с ней мог постоянно находиться и ее сурдопереводчик. 

По образованию Хойбах - экономист, специалист по сбыту и снабжению, до сих пор работала на одном из энергетических предприятий Баварии. Она замужем, в семье растут две дочери. Что касается тем, на которых она хотела бы сосредоточиться в рамках своей депутатской деятельности, то это гендерное равноправие, охрана окружающей среды и права людей с ограниченными возможностями здоровья.

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