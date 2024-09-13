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Фрауэнкирхе в Дрездене показывает искусство под бомбами

Ника Буш
13 сентября 2024 г.

В известнейшей церкви Дрездена открылась фотовыставка "Сильнее бомб", рассказывающая о том, как украинцы живут и защищают свое религиозное и культурное наследие, несмотря на военные действия.

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Фотография с выставки "Stronger than Bombs", сделанная Эмилем Даком для New York Times в Одесском Спасо-Преображенском соборе в июле 2023 года. Церковнослужитель осматривает разрушения внутри храма, сильно поврежденного в результате российских ракетных обстрелов Одессы
Фотография с выставки "Stronger than Bombs", сделанная Эмилем Даком для New York Times в Одесском Спасо-Преображенском соборе в июле 2023 годаФото: Emile Ducke/OSTKREUZ

В четверг, 12 сентября, в одной из старейших церквей Дрездена Фрауэнкирхе открылась специальная выставка "Сильнее бомб" ("Stronger than Bombs"). В экспозиции представлены 20 фотографий большого формата, сделанные в Киеве, Одессе, Львове и окресностях Харькова. На них изображены разрушенные церкви, процесс эвакуации художественных произведений из музеев и галерей, а также другие эпизоды культурной жизни страны, раздираемой войной. По замыслу организаторов, выставка должна рассказать о том, как украинцы пытаются жить, несмотря на военные действия, как они защищают свое культурное и религиозное наследие, под бомбежками и смертельной угрозой, а также о том, как они делают все возможное, чтобы сохранить культурные и художественные артефакты для потомков. "Она показывает болезненные раны, которая российская военная агрессия против Украины наносит культурному ландшафту страны и жизни ее людей", - отмечается на веб-странице Фрауэнкирхе, посвященной выставке.

В дрезденской церкви можно увидеть работы таких известных фотографов из Украины, Беларуси, Германии, Франции, Испании и США, как Евгений Малолетка, Катя Москалюк, Максим Дондюк, Михайло Палинчак, Лиза Букреева, Александр Васюкович, Эмиль Дук, Паула Бронштейн и других. Многие из них регулярно публикуются в немецких и международных СМИ: Der Spiegel, Die Zeit, The New Times. "Я не военный фотограф, я не хотел им быть и никогда им не буду. Но это моя страна, и я чувствую - как фотограф-документалист и как украинец, - что обязан запечатлеть этот исторический момент для настоящего и будущего", - прокомментировал в анонсе выставки свое участие украинский фотограф Максим Дондюк. Он был автором снимков Владимира Зеленского для обложки журнала Time, когда тот в 2022-м был объявлен журналом "Человеком года", а также множества других фотографий начиная с 2014 года, документирующих войну.

Фотография с выставки в дрезденской Фрауэнкирхе "Stronger than Bombs". Она была сделана Паулой Бронштейн во Львовском национальном оперном театре 10 июня 2022 года.Танцоры балета перед началом постановки "Жизель". Во Львовском национальном оперном театре незадолго до этого показа были возобновлены показы балетов и опер. Однако близлежащее бомбоубежище вмещает всего 300 человек, поэтому количество билетов ограничено на случай, если во время представления сработает сирена
Фотография с выставки "Stronger than Bombs", сделанная Паулой Бронштейн во Львовском национальном оперном театре 10 июня 2022 года перед началом балета "Жизель"Фото: PAULA BRONSTEIN/GETTY IMAGES

Выставка была организована по инициативе международной неправительственной журналистской организации n-ost и проходит в сотрудничестве и при поддержке Украинской ассоциации профессиональных фотографов, Фонда Фрауэнкирхе в Дрездене, Украинского института, недавно открывшегося в Берлине, Украинского Дома в Дрездене, Управления по культуре и охране памятников Дрездена и других организаций. "Фотографии, представленные на нашей выставке, ясно демонстрируют, какова цель российского нападения: уничтожение Украины как независимого государства. Благодаря этому и другим проектам мы поддерживаем обмен информацией между Украиной и остальной Европой", - отмечает Ханно Гундерт (Hanno Gundert), директор n-ost.

Фрауэнкирхе - символическое место для выставки

Вернисаж экспозиции, которая продлится до 20 ноября 2024 года, было решено провести с музыкальным сопровождением - в исполнении украинского скрипача Дениса Карачевцева. В рамках фотовыставки 10 октября состоится дискуссия на тему "Культура во время войны". А 25 октября будет показана лента "20 дней в Мариуполе", получившая в этом году премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Фрауэнкирхе в Дрездене - одна из самых красивых церквей в восточной Германии, известный образец европейской барочной архитектуры. Она входит в список самых красивых в мире знаменитых сооружений, составленный на основе правила золотого сечения. Фрауэнкирхе была разбомблена в конце Второй мировой войны и восстановлена на пожертвования со всего мира уже после воссоединения Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек.

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