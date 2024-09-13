Фрауэнкирхе в Дрездене показывает искусство под бомбами

В четверг, 12 сентября, в одной из старейших церквей Дрездена Фрауэнкирхе открылась специальная выставка "Сильнее бомб" ("Stronger than Bombs"). В экспозиции представлены 20 фотографий большого формата, сделанные в Киеве, Одессе, Львове и окресностях Харькова. На них изображены разрушенные церкви, процесс эвакуации художественных произведений из музеев и галерей, а также другие эпизоды культурной жизни страны, раздираемой войной. По замыслу организаторов, выставка должна рассказать о том, как украинцы пытаются жить, несмотря на военные действия, как они защищают свое культурное и религиозное наследие, под бомбежками и смертельной угрозой, а также о том, как они делают все возможное, чтобы сохранить культурные и художественные артефакты для потомков. "Она показывает болезненные раны, которая российская военная агрессия против Украины наносит культурному ландшафту страны и жизни ее людей", - отмечается на веб-странице Фрауэнкирхе, посвященной выставке.

В дрезденской церкви можно увидеть работы таких известных фотографов из Украины, Беларуси, Германии, Франции, Испании и США, как Евгений Малолетка, Катя Москалюк, Максим Дондюк, Михайло Палинчак, Лиза Букреева, Александр Васюкович, Эмиль Дук, Паула Бронштейн и других. Многие из них регулярно публикуются в немецких и международных СМИ: Der Spiegel, Die Zeit, The New Times. "Я не военный фотограф, я не хотел им быть и никогда им не буду. Но это моя страна, и я чувствую - как фотограф-документалист и как украинец, - что обязан запечатлеть этот исторический момент для настоящего и будущего", - прокомментировал в анонсе выставки свое участие украинский фотограф Максим Дондюк. Он был автором снимков Владимира Зеленского для обложки журнала Time, когда тот в 2022-м был объявлен журналом "Человеком года", а также множества других фотографий начиная с 2014 года, документирующих войну.

Фотография с выставки "Stronger than Bombs", сделанная Паулой Бронштейн во Львовском национальном оперном театре 10 июня 2022 года перед началом балета "Жизель" Фото: PAULA BRONSTEIN/GETTY IMAGES

Выставка была организована по инициативе международной неправительственной журналистской организации n-ost и проходит в сотрудничестве и при поддержке Украинской ассоциации профессиональных фотографов, Фонда Фрауэнкирхе в Дрездене, Украинского института, недавно открывшегося в Берлине, Украинского Дома в Дрездене, Управления по культуре и охране памятников Дрездена и других организаций. "Фотографии, представленные на нашей выставке, ясно демонстрируют, какова цель российского нападения: уничтожение Украины как независимого государства. Благодаря этому и другим проектам мы поддерживаем обмен информацией между Украиной и остальной Европой", - отмечает Ханно Гундерт (Hanno Gundert), директор n-ost.

Фрауэнкирхе - символическое место для выставки

Вернисаж экспозиции, которая продлится до 20 ноября 2024 года, было решено провести с музыкальным сопровождением - в исполнении украинского скрипача Дениса Карачевцева. В рамках фотовыставки 10 октября состоится дискуссия на тему "Культура во время войны". А 25 октября будет показана лента "20 дней в Мариуполе", получившая в этом году премию "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

Фрауэнкирхе в Дрездене - одна из самых красивых церквей в восточной Германии, известный образец европейской барочной архитектуры. Она входит в список самых красивых в мире знаменитых сооружений, составленный на основе правила золотого сечения. Фрауэнкирхе была разбомблена в конце Второй мировой войны и восстановлена на пожертвования со всего мира уже после воссоединения Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек.