500 лет назад начался Вормсский рейхстаг. Почему он вошел в историю?

Мартин Лютер в Вормсе

Основоположник Реформации

От Лютера ожидали отречения от 95 тезисов, которые содержали, в частности, критику торговли индульгенциями и ставили под сомнение духовную власть папы. Лютер вывесил их на дверях Замковой церкви в Виттенберге в 1517 году, предлагая обсудить публично, а позже развил идеи в своих трудах. Перед рейхстагом он заявил, что переубедить его могли бы только свидетельства из Евангелия и разумные аргументы.