Volkswagen планирует закрыть минимум три завода в Германии

Производственный совет Volkswagen объявил о намерении руководства концерна сократить десятки тысяч рабочих мест и закрыть как минимум три завода в Германии.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen (VW) планирует закрыть по крайней мере три завода на территории ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест. Об этом сообщил в понедельник, 28 октября, производственный совет концерна в Вольфсбурге.

"Совет директоров хочет закрыть как минимум три завода VW в Германии. Он утверждает, что такие сокращения являются необходимой мерой", - цитируют главу производственного совета Даниэлу Кавалло (Daniela Cavallo) информационные агентства.

По ее словам, сокращения так или иначе будут касаться всех заводов VW, целые департаменты могут быть закрыты или переведены за границу. "Эти планы затрагивают все немецкие заводы VW. Ни один из них не находится в безопасности", - подчеркнула Кавалло.

Она добавила, что сотрудникам VW, которые продолжать работать в концерне, следует ожидать сокращения заработной платы на 10% и ее замораживания в ближайшие два года.

Шольц призывает Volkswagen сохранить рабочие места

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) на этот счет ясна: за возможные ошибочные решения руководства автоконцерна в прошлом "не должны расплачиваться работники", заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). Важно сохранить рабочие места, подчеркнули в кабмине ФРГ.

С резкой критикой мер экономии VW также выступил профсоюз работников металлургической промышленности IG Metall. "Это глубокий удар в сердце трудолюбивого коллектива VW", - сказал руководитель одного из региональных отделений профсоюза Торстен Грёгер (Thorsten Gröger), которого цитирует dpa. IG Metall ожидает, что за столом переговоров будут изложены "жизнеспособные концепции будущего", добавил он.

Volkswagen управляет 10 заводами в Германии, из которых шесть находятся в Нижней Саксонии, три - в Саксонии и один - в Гессене. На заводах концерна в Германии работают около 120 тысяч человек, около половины из них - в Вольфсбурге.

VW: Реструктуризация - способ сохранить конкурентоспособность

Volkswagen, в свою очередь, вновь заявил о необходимости принятия комплексных мер по реструктуризации, чтобы сделать компанию конкурентоспособной в долгосрочной перспективе. "Это единственный способ финансировать дальнейшие инвестиции в будущем за счет собственных ресурсов", - говорится в заявлении компании.

В сентябре руководство VW сообщило, что не исключает закрытия заводов и вызванных производственной необходимостью увольнений сотрудников в рамках принятой в 2023 году программы экономии. Глава концерна Оливер Блуме (Oliver Blume) обосновал это тем, что положение европейского автопрома в последнее время осложняется, в частности, из-за проникновения на европейский рынок новых игроков.

В компании тогда признали, что принятая в 2023 году программа экономии отстает от цели на несколько миллиардов евро. В связи с этим руководство приняло решение прекратить действие гарантий занятости, которые были с 1994 года прописаны в трудовых договорах. Увольнения теперь возможны с середины 2025 года.