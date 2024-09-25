VW не договорился с профсоюзом о зарплатах и сокращениях

В Volkswagen все еще намерены провести сокращения, а профсоюз работников грозит забастовками на производстве.

Состоявшийся в Ганновере в среду, 25 сентября, первый раунд тарифных переговоров между руководством автомобильного концерна Volkswagen (VW) и профсоюзом работников металлургической промышленности IG Metall не принес ожидаемых результатов. Более того, Volkswagen в противовес одному из требований профсоюза пригрозил сократить заработные платы на производстве, пишет агентство dpa.

Возглавляющий группу переговорщиков от VW Арне Майсвинкель (Arne Meiswinkel) заявил в ходе встрече, что компании "требуется вклад сотрудников" в то, чтобы "уменьшить бремя расходов, а не увеличить его". "Мы должны вместе реструктурировать нашу компанию. Ситуация серьезная", - цитирует Майсвинкеля dpa. Представитель работодателей также заявил, что цель первого раунда переговоров - "получить общую картину исходной ситуации", а это не предполагает скорого достижения согласия сторон.

В свою очередь глава группы переговорщиков от IG Metall Торстен Грёгер (Thorsten Gröger) расценил фразу Мейсвинкеля о "вкладе сотрудников" не просто как отрицательный ответ на требования работников, но и как предупреждение о возможном снижении зарплат.

Переговоры между IG Metall и VW затрагивали также планируемые масштабные увольнения в концерне. По словам Торстена Грёгера, сближения позиций в этом вопросе тоже не произошло. По итогам первого раунда, которые IG Metall расценил как негативные, не была согласована даже дата следующей встречи - в профсоюзе лишь надеются, что она состоится до конца ноября.

IG Metall предупредил о забастовках в VW с декабря

Представители профсоюза отметили, что, несмотря на сообщения об экономических трудностях в VW, концерн недавно отчитался о "совсем не плохих показателях прибыли" и выплатил акционерам достойные дивиденды. Это показывает, что у VW имеется пространство для маневров, считает Торстен Грёгер.

По его словам, если VW продолжит придерживаться планов сокращения кадров и не отреагирует на требования профсоюза, концерн "столкнется с ожесточенным сопротивлением сотрудников". В частности, речь идет о забастовках в VW, которые могут начаться с 1 декабря, заявил Грёгер, пригрозив участием десятков тысяч людей в акциях.

Во время переговоров в Ганновере у здания, где проходила встреча, собрались, по оценке IG Metall, более 3000 работников Volkswagen, прибывших сюда со всей Германии.

Власти ФРГ просят VW самостоятельно решить свои проблемы

За несколько дней до начала переговоров завод VW в городе Эмдене посетил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Он призвал руководство концерна сохранить рабочие места, но намекнул на то, что финансовой поддержки от федерального правительства ждать не стоит, и VW "должен решить большую часть своих задач самостоятельно".

При этом Хабек указал, что правительство приняло ряд мер для стимулирования спроса на электромобили в ФРГ. Отсутствие спроса на них - одна из главных проблем для концерна в условиях перехода к углеродной нейтральности, которой Германия и ЕС в целом стремятся добиться в ближайшем будущем. Кроме того, проблемой для немецкого автоконцерна является конкуренция - к примеру, с Tesla и китайскими электромобилями, которые продаются в ЕС за меньшие цены за счет субсидий властей КНР.

Ввиду этого в начале сентября Volkswagen объявил о планах закрыть один или два завода в ФРГ. Кроме того, концерну грозят ощутимые финансовые потери из-за начавшегося в сентябре судебного процесса из-за "дизельгейта". Инвесторы судятся с VW из-за последствий скандала с занижением показателей вредных выбросов у автомобилей с дизельным двигателем, о котором стало известно в 2015 году.