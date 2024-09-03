В ФРГ начался уголовный процесс против экс-главы Volkswagen

Экс-топ-менеджеру концерна Volkswagen Мартину Винтеркорну грозит до нескольких лет тюрьмы. Его обвиняют в мошенничестве, манипуляции рынком и даче ложных показаний в рамках расследования "дизельного скандала".

По прошествии девяти лет с момента, когда стало известно о мошенничестве в концерне Volkswagen с целью занизить показатели вредных выбросов у автомобилей с дизельными двигателями, бывший глава компании Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn) предстал перед уголовным судом в Германии. Обвинения ему были зачитаны в 11.00 по местному времени во вторник, 3 сентября, в земельном суде Брауншвейга.

О манипулировании показателями вредных выбросов у автомобилей с дизельным двигателем производства концерна VW стало известно в сентябре 2015 года благодаря исследованиям ведомств США по защите окружающей среды, а также наблюдениям ученых. Юридические последствия этого скандала, в том числе выплаты компенсаций владельцам автомобилей, обошлись VW в миллиарды евро.

Сам концерн оказался в глубоком кризисе. Его глава Винтеркорн ушел в отставку, заявив, что ему придется "смириться с тем, что его имя теперь будет связано с так называемым "дизельным скандалом". Между тем он отверг обвинения в том, что он несет личную ответственность за злоупотребления. В отношении Мартина Винтеркорна действовала презумпция невиновности.

Показания экс-главы VW Мартина Винтеркорна

В 2024 году Мартин Винтеркорн, которому сейчас 77 лет, впервые выступил в Высшем земельном суде Брауншвейга в качестве свидетеля в рамках гражданского иска на миллиарды евро, поданного инвесторами к концерну VW.

В отношении выдвинутых прокуратурой Брауншвейга в рамках двух уголовных дел обвинений в мошенничестве и манипуляции рынком он заявил тогда: "Я считаю эти претензии не соответствующими действительности".

В уголовном процессе против самого Винтеркорна, стартующем 3 сентября, к двум указанным выше обвинениям добавилось обвинение в даче ложных показаний в бундестаге об обстоятельствах "дизельного скандала", выдвинутое прокуратурой Берлина.

90 слушаний до сентября 2025 года

Земельный суд Брауншвейга в рамках уголовного процесса в отношении Мартина Винтеркорна запланировал 90 слушаний на период до сентября 2025 года. Для участия в этих слушаниях экс-топ-менеджер должен будет почти каждую неделю приезжать из Баварии в Нижнюю Саксонию, чтобы в течение двух дней присутствовать в зале суда.

В случае обвинительного приговора ему грозит до нескольких лет лишения свободы. Обвинения в коммерческом и групповом мошенничестве, которые могут караться тюремным заключением сроком до десяти лет, являются особенно серьезными, указывает агентство AFP. "В конечном счете первостепенное значение имеет вопрос о возможном времени, когда Винтеркорн узнал об использовании несанкционированного устройства, отключающего замеры (показателей выбросов. - Ред.)", - пояснил представитель суда.

Концерн Volkswagen и "дизельный скандал"

В сентябре 2015 года руководство Volkswagen признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, позволявшее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

О своем желании получить от VW компенсации в рамках "дизельгейта" только в Германии заявили около 90 процентов автовладельцев, пострадавших в результате манипуляций.