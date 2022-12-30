Война в Украине - главная тема новогоднего обращения Шольца

Многие испытывают сегодня беспокойство из-за войны, однако "история 2022 года связана не только с войной, горем и заботами", указал канцлер ФРГ Шольц в новогоднем обращении к согражданам.

2022 год прошел под знаком единства и силы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в новогоднем обращении к согражданам в субботу, 31 декабря, подчеркнув, что перед лицом войны в Украине "Европейский Союз и НАТО проявили давно не виданную сплоченность".

Путин ведет "империалистическую, захватническую войну в центре Европы" и связанная с ней "смена эпох" подвергла и Германию суровым испытаниям, констатировал Шольц. Многие сегодня испытывают беспокойство из-за войны и страданий украинского народа, однако "история 2022 года связана не только с войной, горем и заботами", продолжил он.

"Германия продолжит поддерживать Украину"

"Путин не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Напротив: украинцы храбро защищают свою родину - в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину",- пообещал глава правительства ФРГ.

При этом он отметил, что и Германия не позволила шантажировать себя, "когда Россия летом перекрыла вентиль". В этой связи федеральный канцлер напомнил о введении в строй в середине декабря первого терминала для приема сжиженного газа в порту Вильгельмсхафена, который призван гарантировать независимость Германии от российских поставок голубого топлива.

"Этот новый терминал и необходимые для него соединения наши инженеры и специалисты соорудили менее чем за 200 дней", - подчеркнул Шольц, добавив, что в ближайшее время в Германии должны быть введены в строй и другие СПГ-терминалы: в Любмине, Штаде и Брунсбюттеле.

Другой важной темой, которую затронул Шольц в своем обращении, стала необычайная готовность немцев поддержать украинцев, вынужденных покинуть родину, спасаясь от войны. По словам канцлера ФРГ, число волонтеров, помогающих украинским беженцам, составило в уходящем году по всей Германии 29 млн человек.

О заслугах немецких инженеров и мерах поддержки населения

Отдельно Олаф Шольц затронул тему инновационных разработок германских инженеров и техников, в частности, в сфере утилизации батарей для электромобилей и других областях, направленных на создание "чистого будущего для грядущих поколений".

"Такова Германия в начале этого нового года! Сильная страна. Страна, которая быстро и эффективно работает над созданием благополучного, безопасного будущего", - заявил Шольц, напомнив в этой связи о мерах финансовой поддержки населения, которые призваны помочь немцам легче пережить последствия кризиса, вызванного резким ростом цен.

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