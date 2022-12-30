  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Война в Украине - главная тема новогоднего обращения Шольца

Александра Иванова
16 мин. назад

Многие испытывают сегодня беспокойство из-за войны, однако "история 2022 года связана не только с войной, горем и заботами", указал канцлер ФРГ Шольц в новогоднем обращении к согражданам.

https://p.dw.com/p/4Lahj

2022 год прошел под знаком единства и силы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в новогоднем обращении к согражданам в субботу, 31 декабря, подчеркнув, что перед лицом войны в Украине "Европейский Союз и НАТО проявили давно не виданную сплоченность".

Путин ведет "империалистическую, захватническую войну в центре Европы" и связанная с ней "смена эпох" подвергла и Германию суровым испытаниям, констатировал Шольц. Многие сегодня испытывают беспокойство из-за войны и страданий украинского народа, однако "история 2022 года связана не только с войной, горем и заботами", продолжил он.

"Германия продолжит поддерживать Украину"

"Путин не захватил Украину за несколько дней, как планировал. Напротив: украинцы храбро защищают свою родину - в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину",- пообещал глава правительства ФРГ.

При этом он отметил, что и Германия не позволила шантажировать себя, "когда Россия летом перекрыла вентиль". В этой связи федеральный канцлер напомнил о введении в строй в середине декабря первого терминала для приема сжиженного газа в порту Вильгельмсхафена, который призван гарантировать независимость Германии от российских поставок голубого топлива.

"Этот новый терминал и необходимые для него соединения наши инженеры и специалисты соорудили менее чем за 200 дней", - подчеркнул Шольц, добавив, что в ближайшее время в Германии должны быть введены в строй и другие СПГ-терминалы: в Любмине, Штаде и Брунсбюттеле.

Другой важной темой, которую затронул Шольц в своем обращении, стала необычайная готовность немцев поддержать украинцев, вынужденных покинуть родину, спасаясь от войны. По словам канцлера ФРГ, число волонтеров, помогающих украинским беженцам, составило в уходящем году по всей Германии 29 млн человек.

О заслугах немецких инженеров и мерах поддержки населения

Отдельно Олаф Шольц затронул тему инновационных разработок германских инженеров и техников, в частности, в сфере утилизации батарей для электромобилей и других областях, направленных на создание "чистого будущего для грядущих поколений".

"Такова Германия в начале этого нового года! Сильная страна. Страна, которая быстро и эффективно работает над созданием благополучного, безопасного будущего", - заявил Шольц, напомнив в этой связи о мерах финансовой поддержки населения, которые призваны помочь немцам легче пережить последствия кризиса, вызванного резким ростом цен.

Смотрите также: 

Берлин снова готовится к приему беженцев

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Миграция из-за войны в Украине - вызов или шанс?

Миграция из-за войны в Украине - вызов или шанс?

Тысячи украинских беженцев, а также россиян, бегущих от репрессий и мобилизации, перебрались в города в Европе, Центральной Азии, на Кавказе. Какие проблемы и какие перспективы приносит с собой приток беженцев?
Политика28 ноября 2022 г.03:49 мин.
external

История успеха: как беженцы из Украины кормят немцев и зарабатывают на этом (23.11.2022)

История успеха: как беженцы из Украины кормят немцев и зарабатывают на этом (23.11.2022)

Недалеко от Дюссельдорфа открылся необычный магазин "GastroOma" - в переводе "гастрономическая бабушка". Особенность заведения в том, что вареники, блины и другие украинские блюда там готовят беженцы из Украины.
Общество23 ноября 2022 г.13:45 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Война в Украине - главная тема новогоднего обращения Шольца

Общество16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурно нарисованные президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин разговаривают по телефону. Путин поздравляет Си: "С наступающим!" В ответ китайский лидер говорит: "Нет, пожалуй, мы не будем наступать".

Что Путин и Си друг другу в новом году желают

Что Путин и Си друг другу в новом году желают

Политика9 ч. назад
Александра Герасименя завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио

Александра Герасименя: "Большие сроки дают от бессилия"

Александра Герасименя: "Большие сроки дают от бессилия"

Правосудие и закон10 ч. назад
Новогодние елки стоят на столе

Красно-зеленый Новый год. Как в Беларуси встречают праздник

Красно-зеленый Новый год. Как в Беларуси встречают праздник

Общество13 ч. назад
Здание МИД Украины

Почему Украина хочет укреплять связи со странами Африки

Почему Украина хочет укреплять связи со странами Африки

Политика21 ч. назад
Митинг солидарности с Украиной у здания бундестага в феврале 2022 года

Не только война и пандемия. Каким был 2022 год для Германии

Не только война и пандемия. Каким был 2022 год для Германии

Политика21 ч. назад
Символический вентиль на газовой трубе и флаги Германии и России

Как ФРГ так быстро преодолела зависимость от газа из России?

Как ФРГ так быстро преодолела зависимость от газа из России?

Экономика и бизнес21 ч. назад
На главную страницу