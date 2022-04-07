ЕС предлагает выделить еще 500 млн евро на вооружение для Украины

На 44-й день войны против Украины российские войска продолжают пытаться захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 8 апреля (время московское).

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В городе Бородянка Киевской области из-под завалов только двух многоэтажных домов, попавших под обстрел, достали тела 26 погибших, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. "Сколько здесь будет жертв, трудно предсказать", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook. Генпрокурор отметила, что российские войска наносили авиаудары по Бородянке "вечером, когда дома было максимум людей". Целью атак, по ее словам, было "исключительно гражданское население - здесь нет ни одного военного объекта".

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выделить еще 500 млн евро на поставку вооружения для Украины. "После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 миллиарда евро поддержку ЕС, уже предоставленную на военную технику для Украины", - написал Мишель в микроблоге Twitter, поблагодарив главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за предложение дополнительного финансирования.

Хроника событий 7 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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