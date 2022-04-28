Индонезия пригласила Путина и Зеленского на саммит G20

На 65-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 29 апреля (время московское).

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Единственной погибшей в результате российского ракетного удара по Киеву 28 апреля оказалась журналистка Украинской службы Радио Свобода Вера Гирич. Ее тело нашли 29 апреля под завалами жилого дома. Гирич работала на Радио Свобода с 2018 года. Всего же, по последним данным Национального союза журналистов Украины, с начала прямой военной агрессии России против Украины погибли 20 сотрудников украинских и зарубежных изданий.

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Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. Об этом сообщило "Польское радио". Ранее в рамках военной помощи Украине Варшава поставила Киеву самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные установки "Град", ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27, дроны производства WB Electronics, ПЗРК "Пиорун" и большое количество боеприпасов. Не считая последней партии танков, помощь украинской стороне "уже превысила 7 млрд злотых (1,5 млрд евро)", - заявил заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич.

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Индонезия пригласила президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в ноябре на острове Бали. Президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил этот компромиссный вариант, возникший на фоне требования западных стран и, прежде всего США, исключить Россию из группы 20 ведущих промышленно развитых и развивающихся стран мира. Индонезия, председательствующая в G20 в этом году, отказалась пойти на такой шаг, после чего президент США Джо Байден и ряд других политиков предложили пригласить на саммит Украину, которая в G20 не входит.

Хроника событий 29 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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