Россия оплатила долги по евробондам в рублях

На 120-й день полномасштабной войны России против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 23 июня (время московское).

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Торговцы людьми целенаправленно ищут в интернете беженцев из Украины. В 14 странах Европы на 42 онлайн-платформах обнаружены подозрительные предложения украинцам, сообщил представитель Europol в четверг на пресс-конференции в Гааге. Множество объявлений, в том числе и на различных форумах, составлено на русском языке. Часть из них обращена к украинским женщинам с предложением работы, например "фото-сессий " с обещанием "блестящего будущего ", которое, как отмечает Europol, чаще всего ведет в проституцию. Europol открыл 15 предварительных расследований.

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Россия не воровала зерно у Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на МИД Турции о том, что Анкара расследует заявления о краже украинского зерна Россией и не позволит ввозить такое зерно в Турцию. В начале июня посол Украины в Анкаре заявил, что турецкие компании покупают зерно, украденное Россией на оккупированных украинских территориях.

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Россия выплатила в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей. Об этом сообщил Минфин РФ в четверг. Министерство подтвердило, что выплаты в рублях можно будет конвертировать в валюту и вывести за рубеж. Иностранные владельцы и номинальные держатели евробондов, которые согласятся на новую схему платежа, должны будут письменно отказаться от претензий в будущем, отметили в российском ведомстве. Обслуживание Россией своего госдолга осложнено в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на агрессию РФ против Украины. 22 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплатах госдолга в рублях.

Хроника событий 23 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 июня 14.00 - 23.59 >>>

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