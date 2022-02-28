 Apple останавливает все продажи в России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.03.2022

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Мир

Apple останавливает все продажи в России

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 2 марта.

iPad компании Apple

iPad компании Apple

На седьмой день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление, нанося значительный урон агрессору. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий среды, 2 марта (время московское).

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Постпреды ЕС одобрили список из семи российских банков, которые отключат от всемирной платежной системы SWIFT, сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, это - ВТБ, ВЭБ. РФ, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк.

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 Компания Apple приостановила все продажи техники в России и приняла решение об ограничении работы Apple Pay и других сервисов на территории РФ, следует из распространенного во вторник, 1 марта, заявления.

Хроника событий 1 марта >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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