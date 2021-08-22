 Во Франции - массовые протесты против коронавирусных ограничений | Новости из Германии о Европе | DW | 28.08.2021

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Европа

Во Франции - массовые протесты против коронавирусных ограничений

Акции протеста во Франции проходят уже седьмую субботу подряд. Демонстрантов не устраивает необходимость предъявлять "паспорта здоровья" при посещении кино и ресторанов.

Протесты против паспортов здоровья в Париже

Протесты против "паспортов здоровья" во Франции

Во Франции на улицы вышли десятки тысяч противников ужесточения правительственных мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 28 августа, сообщило агентство AFP. По данным французского министерства внутренних дел, в митингах приняли участие около 160 тысяч человек. Массовые акции протеста проходят в стране уже седьмую неделю подряд.

В Париже и ряде других городов демонстранты в основном выражали свой гнев по поводу так называемых "паспортов здоровья", которые нужны для посещения кинотеатров, музеев или массовых мероприятий. Митингующие во французской столице, в частности, скандировали: "Свобода!", "Сопротивление!". Полиция сообщила о 16 задержаниях. Три правоохранителя получили легкие ранения.

"Паспорта здоровья" для посещения ресторанов, кино и путешествий

С 9 августа жители Франции обязаны предъявлять свидетельство о вакцинации от COVID-19 или перенесенной болезни либо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус - в том числе при посещении ресторанов, кино, а также при  путешествиях на поездах дальнего следования и в самолетах, совершающих внутренние рейсы. В некоторых регионах требование о предъявлении "санитарных пропусков" планировали ввести и для посетителей крупных торговых центров.

Тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, с середины октября станут платными. Таким образом власти намерены усилить давление на противников прививок.

Обязательная вакцинация сотрудников больниц и домов престарелых

Принятые в стране постановления, в частности, предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. Конституционный совет Франции 5 августа признал законность этих мер. Со своей стороны, противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая свободу их передвижения.

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    Автор: Андрей Гурков


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Почему многие французы настроены против "паспортов здоровья"?

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