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Власти США обвинили телеканал RT в работе на разведку РФ

Олег Соколенко
13 сентября 2024 г.

Российский пропагандистский телеканал RT активно участвует в операциях разведки РФ по всему миру, заявил Госдеп США. Вашингтон ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева.

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Логотип телеканала RT
Телеканал RT, по данным США, участвует в операциях разведки РФ за рубежомФото: Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images

Разведка США установила, что финансируемый правительством России телеканал иновещания RT (ранее известный как Russia Today) не только занимается пропагандой, но и активно участвует в операциях разведки РФ по всему миру. Об этом заявил в пятницу, 13 сентября, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает телеканал CNN.

По данным Госдепартамента США, более года назад российское правительство тайно внедрило в RT подразделение, которое занимается сбором разведданных в разных странах и проводит в них операции влияния, в том числе, пытаясь повлиять на проходящие там выборы. Одним из примеров Вашингтон назвал "кампанию враждебного влияния" в Молдове, где осенью состоятся выборы президента и референдум о вступлении в Евросоюз.

Кроме того, RT организовал сбор средств на покупку оружия и снаряжения для воюющих в Украине российских солдат указал госсекретарь США. По его словам, в результате ВС РФ получили "снайперские винтовки, оружейные глушители, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование, прицелы и дизельные генераторы",

В связи с этим США намерены создать коалицию стран, которая займется разоблачением RT и ослаблением влияния российского пропагандистского телеканала во всем мире, заявил Энтони Блинкен.

Минфин США 13 сентября сообщил о введении новых санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит RT, и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

Санкции США в отношении RT и Симоньян

4 сентября стало известно о введении Вашингтоном санкций против телеканала RT и ряда его высокопоставленных сотрудников, включая главного редактора Маргариту Симоньян. Штрафные меры были введены в ответ на "попытки Москвы повлиять на президентские выборы в США 2024 года", объяснил Минфин Соединенных Штатов.

Эти ограничения дополнили санкции, введенные ранее против "Россия сегодня" и пяти ее дочерних структур. Кроме RT, к ним относятся информагентство РИА "Новости", медиахолдинг "ТВ-Новости", видеоагентство Ruptly и радио Sputnik.

В Минфине США отметили, что российские госструктуры используют технологии искусственного интеллекта, дипфейки и дезинформацию, чтобы "подорвать доверие к избирательным процессам" в США и повлиять на их исход. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что RT действует с ведома президента РФ Владимира Путина.

ЕС запретил вещание RT в Европе

В декабре 2022 года в санкционный список Европейского Союза был внесен медиахолдинг "ТВ Новости". В Брюсселе указали, что эта финансируемая из госбюджета РФ структура распространяет российскую пропаганду и создает искаженную картину происходящего в Украине.

2 февраля 2022-го Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - запретила вещание RT DE в ФРГ, объяснив, что телеканал не имеет лицензии на трансляцию в стране, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

1 марта 2022 года Совет ЕС принял решение запретить вещание также RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish и Sputnik - как медиа, угрожающие общественному порядку и безопасности в Евросоюзе.

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