США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян

Министерство финансов США подвергло санкциям 10 физических лиц и две организации, включая медиагруппу "Россия сегодня", за попытки повлиять на предстоящие выборы в США.

США ввели санкции против финансируемой правительством РФ международной сети телеканалов Russia Today (RT) и ряда ее высокопоставленных сотрудников, включая главного редактора RT Маргариту Симоньян. Штрафные меры введены в ответ на "попытки Москвы повлиять президентские выборы в США в 2024 году", следует из сообщения американского министерства финансов, опубликованного в среду, 4 сентября. Под санкции подпали 10 физических лиц и две организации.

Ограничения, введенные против медиагруппы "Россия сегодня", касаются и пяти ее дочерних структур. Помимо RT, к ним относятся РИА "Новости", "ТВ-Новости", Ruptly и Sputnik. Минфин США подверг санкциям также автономную некоммерческую организацию (АНО) "Диалог" и ее руководителя Владимира Табака. Как выяснили в сентябре 2023 года независимые русскоязычные издания, АНО "Диалог" ответственна за масштабные кампании распространения ложных сообщений о войне в Украине.

Помимо сотрудников RT и АНО "Диалог", санкции введены против трех членов прокремлевской хакерской группы RaHDit. Утверждается, что все трое - "действующие или бывшие офицеры российской разведки".

Кирби: Путин - в курсе деятельности RT

Как отмечает Минфин США, российские госструктуры используют технологии искусственного интеллекта, дипфейки и дезинформацию, чтобы "подорвать доверие к избирательным процессам" в США и повлиять на их исход. Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что RT действует с ведома президента РФ Владимира Путина.

Россию считают опасной угрозой выборам в США

В мае глава Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала Россию "самой активной иностранной угрозой" для предстоящих президентских выборов. В рамках дезинформационных кампаний Москва, по словам Хейнс, пыталась повлиять на ход дебатов о миграции в США, преследуя цель вызвать возмущение у избирателей.

В июле Минюст США сообщил о пресечении дезинформационной кампании РФ, осуществляемой "бот-фермой" в соцсети X. Как сообщало агентство AFP, план с целью посеять раздор в США был разработан высокопоставленным редактором RT, финансировался Кремлем и поддерживался ФСБ.