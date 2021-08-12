 Власти Японии обеспокоены COVID-ситуацией в Токио перед Паралимпиадой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2021

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Мир

Власти Японии обеспокоены COVID-ситуацией в Токио перед Паралимпиадой

В столице Японии за сутки выявлено 4989 новых заражений. Обстановка с коронавирусом "вышла из-под контроля", считают эксперты. В принимающем Паралимпийские игры Токио до 1 сентября - режим ЧС.

Флаг Японии и олимпийская символика

Власти Японии всерьез обеспокоены эпидемиологической ситуацией в столице Токио в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2. Команда экспертов при правительстве назвала обстановку катастрофической и "вышедшей из-под контроля" за считанные дни до начала летних Паралимпийских игр, пишут японские СМИ в четверг, 12 августа. По их словам, сфере здравоохранения угрожает коллапс.

За истекшие 24 часа в Токио зафиксировано 4989 новых заражений, это второе по величине значение показателя за время эпидемии. В городе до 1 сентября действует режим чрезвычайной ситуации.

Решение о допуске зрителей на Паралимпиаду еще не принято

Летние Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября. Окончательное решение о допуске зрителей на соревнования еще не принято. На летних Олимпийских играх в Токио, завершившихся несколькими днями ранее, почти все состязания прошли без зрителей.

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 205 млн жителей планеты, свыше 4,3 млн больных этой инфекцией умерли, около 184 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 36 млн) и летальных исходов (свыше 618 тысяч) приходится на США. В 125-миллионной Японии вирус обнаружен у 1 069 554 человек, 15 330 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли, 920 862 выздоровели и выписаны.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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