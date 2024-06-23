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Обстрел Севастополя: пять погибших, более 120 человек ранены

Роман Сулима
23 июня 2024 г.

В результате ракетного удара ВСУ по Севастополю погибли пять человек, пострадали более 120, в том числе 27 детей.

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Вид на порт Севастополя со спутника (фото из архива)
Вид на порт Севастополя со спутника (фото из архива)Фото: Planet Labs PBC/AFP

"Глава" администрации аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу, нанесенном в воскресенье, 23 июня. По его словам, все пять "воздушных целей" удалось сбить ПВО, но их обломки упали в прибрежной зоне. "Трое погибших детей и двое погибших взрослых", - сообщил он в 17.00 по московскому времени. В Минздраве России уточнили, что ранения получили 124 человека, в том числе 27 детей.

Минобороны РФ в 14.29 мск подтвердило в Telegram атаку ВСУ на Севастополь пятью "поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями". Атака состоялась около 12.15 мск, уточнило министерство.

"В ходе отражения атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города", - сказано в сообщении. Минобороны пишет, что "в результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети", не упоминая число жертв.

Ряд российских Telegram-каналов сообщили, что после атаки  Крымский мост был перекрыт. 

Удар ВС РФ по Харькову: трое погибших, более 50 раненых

Накануне российские войска вновь нанесли удары по Харькову, как сообщали глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. По данным Терехова, при этом погибло двое, ранения получили 18 человек. В посте Синегубова говорится о 15 пострадавших. Позднее Синегубов уточнил, что пострадали 54 человек. Президент Владимир Зеленский вечером сообщил о трех погибших.

"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки", - указал мэр. В свою очередь Олег Синегубов заявил, что для атаки использовались корректируемые авиационные бомбы. Удар пришелся по жилым районам, подтвердил он.

Как передает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), спасатели рано утром 23 июня ликвидировали последствия падения накануне российской авиабомбы на пятиэтажный дом в Харькове. По данным ГСЧС, "в результате попадания авиабомбы погибли 2 человека, еще 53 пострадали, из них 3 ребенка".

 

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