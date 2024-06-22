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При ударе РФ по Харькову погибли трое, ранены 37 человек

Александра Иванова
22 июня 2024 г.

Российские удары пришлись по районам плотной живой застройки в Харькове, пишут глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов.

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Ликвидация последствий удара РФ по Харькову 31 мая 2024 года
Ликвидация последствий удара РФ по Харькову 31 мая 2024 годаФото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Российские войска вновь нанесли удары по Харькову, сообщают в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в субботу, 22 июня. По данным Терехова, при этом погибло двое, ранения получили 18 человек. В посте Синегубова говорится о 15 пострадавших. Позднее Синегубов уточнил, что пострадали 37 человек. Президент Владимир Зеленский вечером сообщил о трех погибших.

"Предварительно четыре удара пришлось по Харькову. Известно о попадании в район плотной жилой застройки", - указал мэр Харькова в Telegram.

В свою очередь Олег Синегубов заявил, что для атаки использовались корректируемые авиационные бомбы (КАБ-ы). Удар пришелся по жилым районам, подтвердил он.

Зеленский об операции России под Харьковом

8 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что России не удалось реализовать свою операцию на харьковском направлении. "Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено", - отметил украинский лидер.

Ранее агентство Bloomberg писало, что на фоне получения Киевом одобрения поставок вооружений на миллиарды долларов от США и европейских союзников у Москвы сужается окно возможностей для военного прорыва . "Попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Харьковской области Украины, похоже, зашла в тупик, так и не достигнув поставленной (президентом страны Владимиром. - Ред.) Путиным цели - создания буферной зоны вдоль границы", - резюмирует агентство, ссылаясь на утверждения украинской стороны.

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