В море около Севастополя упал российский военный самолет

Над аннексированным Крымом предположительно был сбит российский Су-35 или Су-27. Пилот катапультировался, утверждает "губернатор" Севастополя.

В аннексированном Крыму около Севастополя потерпел крушение военный самолет, написал в Telegram назначенный Россией "губернатор" города Михаил Развожаев в четверг, 28 марта. По его словам, воздушное судно упало в море, пилот катапультировался, позднее его подобрали спасатели. Гражданские объекты в результате падения самолета не пострадали. О возможных причинах инцидента Развожаев не сообщил.

Видео падающего горящего самолета распространилось по местным Telegram-каналам. Судя по кадрам, это российский истребитель Су-35 или Су-27.

Анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что самолет могла по ошибке сбить российская ПВО. По мнению очевидцев, он мог быть подбит из Инкермана, где размещен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Министерство обороны России, а также Вооруженные силы Украины пока не комментировали происшествие.

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