Власти Абхазии заявили о попытке захвата гостелекомпании

Группа лиц в ночь на понедельник, 18 ноября, предприняла попытку захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании (АГТРК) в Сухуми, сообщает пресс-служба главы самопровозглашенной республики Абхазия со ссылкой на руководство телеканала.

В сообщении отмечается, что неизвестные, предположительно представляющие оппозиционные силы, подъехали к зданию АГТРК на машине и попытались проникнуть в помещения телекомпании, чтобы установить контроль над вещанием. Чтобы помешать им попасть в здание, охранники сделали несколько предупредительных выстрелов. Инфоцентр указывает, что обстановка была стабилизирована и работа "продолжена в штатном режиме".

Оппозиция в Абхазии намерена сформировать временный кабинет

Ранее абхазская оппозиция на фоне конфликта с руководством самопровозглашенной республики заявила о намерении сформировать временное правительство в случае отказа главы Абхазии Аслана Бжании уйти в отставку. На этот шаг оппозиционеры пойдут, "чтобы обеспечить нормальное функционирование государственных органов и не допустить коллапса", заявил в воскресенье, 17 ноября, председатель общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны "Аруаа" Тимур Гулия. Он также сообщил, что в состав временного правительства смогут войти ряд нынешних министров.

В свою очередь Бжания указал, что компромисса с оппозицией достичь не удалось. В качестве выхода из кризиса он предложил провести внеочередные выборы главы самопровозглашенной республики, выразив желание на них баллотироваться. "Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии. Вот такой выход. Еще не поздно этим выходом воспользоваться", - заявил Бжания агентству "Апсныпресс", призвав протестующих покинуть территорию правительственного комплекса. Затем будут объявлены выборы, пообещал он и выразил готовность в этом случае сложить свои полномочия. "Ничего непоправимого еще не произошло", - добавил Бжания.

Протестующие у комплекса правительственных зданий отвергают предложение Аслана Бжании о досрочных выборах и отказываются покинуть комплекс, включающий парламент и администрацию главы республики.

Причина протестов - инвестиционное соглашение с РФ

Массовые протесты в самопровозглашенной республике вызвал инвестиционный договор с Россией. Документ позволяет компаниям из РФ реализовывать на территории региона инвестиционные проекты со значительными налоговыми послаблениями. Оппозиция в Абхазии считает соглашение с Москвой "прямой сдачей интересов".

Сотни протестующих 15 ноября собрались у комплекса правительственных зданий, потребовав отказа от ратификации договора и отставки Бжании. Демонстрантам удалось проникнуть в зал заседаний парламента. Между силовиками и участниками акции начались стычки. Полиция применила слезоточивый газ, пострадали не менее девяти человек.

Администрация Бжании в тот же день объявила, что готовится отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Власти самопровозглашенной республики, являющейся с точки зрения международного права частью Грузии, объяснили этот шаг стремлением способствовать "стабилизации обстановки" в регионе.