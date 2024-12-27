Зеленский: Украина отправила в Сирию крупную партию муки

По словам Владимира Зеленского, 500 тонн украинской муки планируется в ближайшие недели распределить между десятками тысяч сирийских семей.

Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки, сообщил президент страны Владимир Зеленский в пятницу, 27 декабря, в своем аккаунте в соцсети Х. "Как и было обещано, мы поддерживаем сирийский народ в трудное для него время", - написал политик на трех языках: украинском, английском и арабском.

По словам Зеленского, отправка была осуществлена в рамках гуманитарной программы "Зерно из Украины" в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН. "Планируется, что в ближайшие недели пшеничная мука будет распределена между 33 250 семьями или 167 000 человек. Каждая упаковка весит 15 килограммов и может прокормить семью из пяти человек в течение месяца", - пояснил президент Украины.

В своем посте Владимир Зеленский добавил, что желает Сирии и ее народу "безопасности, стабильности и восстановления". "Мы знаем истинную цену этим вещам", - написал он.

WP: Украина поддерживала группировки, свергнувшие Асада

Американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник, знакомый с деятельностью украинских спецслужб за рубежом, 10 декабря написала, что Киев оказывал военную поддержку вооруженной сирийской оппозиции незадолго до свержения ей режима Башара Асада.

По словам собеседника издания, украинская разведка отправила в штаб-квартиру суннитской исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Идлибе 20 опытных операторов БПЛА и примерно 150 FPV-дронов (беспилотников с видом от первого лица). В Киеве надеялись, что этот шаг поможет подорвать позиции России и ее сирийских союзников.

В свою очередь источники в западных разведках полагают, что помощь Украины сыграла лишь скромную роль в свержении режима Асада. Вместе с тем она "примечательна как часть более широких усилий Украины по нанесению скрытых ударов по действиям РФ на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России", пишет WP.