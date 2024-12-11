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WP: Украина поддерживала группировки, свергнувшие Асада

Ольга Лебедева
11 декабря 2024 г.

Незадолго до свержения Башара Асада Украина передала антиасадовским группировкам беспилотники и другую помощь, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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Сирийские повстанцы в Дамаске
Сирийские повстанцы в Дамаске, 8 декабря 2024 годаФото: Aref Tammawi/AFP

Украина незадолго до свержения президента Сирии Башара Асада оказывала военную поддержку антиасадовским группировкам, пишет во вторник, 10 декабря, американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник, знакомый с деятельностью украинских спецслужб за рубежом.

По его словам, около четырех или пяти недель назад украинская разведка отправила в штаб-квартиру суннитской исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Идлибе 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 FPV-дронов (беспилотников с видом от первого лица). В Киеве надеялись, что этот шаг поможет подорвать позиции России и ее сирийских союзников.

В свою очередь источники в западных разведках полагают, что помощь Украины сыграла лишь скромную роль в свержении режима Асада. Вместе с тем она "примечательна как часть более широких усилий Украины по нанесению скрытых ударов по действиям РФ на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России", пишет WP.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженные группировки во главе с ХТШ начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря повстанцы объявили в эфире гостелевидения из Дамаска, что свергли режим Асада. Тот вместе с семьей вылетел в Россию.

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера группировки ХТШ Абу Мохаммеда аль-Джулани. По данным Reuters, после падения режима Асада в Дамаске открылись банки и магазины, при этом в городе заметно сократилось число вооруженных людей. Сирийцы в своей стране и за рубежом празднуют падение режима Асада, а власти европейских стран приостановили рассмотрение прошений о предоставлении убежища от сирийцев и изучают вопрос о том, как быть с беженцами из Сирии.

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