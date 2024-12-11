WP: Украина поддерживала группировки, свергнувшие Асада

Украина незадолго до свержения президента Сирии Башара Асада оказывала военную поддержку антиасадовским группировкам, пишет во вторник, 10 декабря, американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник, знакомый с деятельностью украинских спецслужб за рубежом.

По его словам, около четырех или пяти недель назад украинская разведка отправила в штаб-квартиру суннитской исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) в Идлибе 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 FPV-дронов (беспилотников с видом от первого лица). В Киеве надеялись, что этот шаг поможет подорвать позиции России и ее сирийских союзников.

В свою очередь источники в западных разведках полагают, что помощь Украины сыграла лишь скромную роль в свержении режима Асада. Вместе с тем она "примечательна как часть более широких усилий Украины по нанесению скрытых ударов по действиям РФ на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России", пишет WP.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженные группировки во главе с ХТШ начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря повстанцы объявили в эфире гостелевидения из Дамаска, что свергли режим Асада. Тот вместе с семьей вылетел в Россию.

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера группировки ХТШ Абу Мохаммеда аль-Джулани. По данным Reuters, после падения режима Асада в Дамаске открылись банки и магазины, при этом в городе заметно сократилось число вооруженных людей. Сирийцы в своей стране и за рубежом празднуют падение режима Асада, а власти европейских стран приостановили рассмотрение прошений о предоставлении убежища от сирийцев и изучают вопрос о том, как быть с беженцами из Сирии.