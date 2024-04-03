Морской коридор. Как Украина перевозит грузы и защищает их?

По так называемому морскому "зерновому коридору", который Украина создала в августе 2023 года для обеспечения безопасности движения гражданских судов в/из своих черноморских портов, уже перевезли почти 34 тонны грузов. Таким образом за семь месяцев по этому маршруту экспортировали больше, чем за год работы Черноморской зерновой инициативы ("зерновой сделки"), из которой РФ вышла17 июля 2023 года.

Украине удалось организовать и обезопасить собственный коридор в Черном море несмотря на то, что сразупосле выхода из "зерновой сделки" РФ начала прицельно атаковать портовую инфраструктуру и агрообъекты Украины. Кроме того, Москва назвала ряд районов в акватории Черного моря "временно опасными для судоходства" и заявила, что все суда, следующие в украинские порты, будут считаться такими, которые могут потенциально перевозить грузы военного назначения.

Больше судов - большие скидки на фрахт

"Мы одни из первых начали заходить в порты Украины, когда объявили о морском коридоре", - говорит DW одессит Геннадий Иванов, управляющий директор судоходной компании BPG Shipping с офисами в Украине, ОАЭ, Греции и Индии. Его компания оперирует сухогрузами и берет суда в аренду. С 2010 года, по словам Иванова, уже сложился круг судовладельцев, которые готовы заходить в порты стран, где ведутся военные действия. "Мы возили большинство зерна в Йемен, который уже давно является зоной эскалации. Конечно, там не было таких боевых действий, как в Украине. Но на рейде в Йемене были взрывы, летали ракеты над судами. Поэтому, когда объявили об открытии украинского коридора, мы понимали, с какими судовладельцами можно сотрудничать", - объясняет он.

Судно компании BPG Shipping в порту Черноморска Фото: BPG Shipping

Как признается Иванов, было желание популяризировать работу с украинскими портами, ведь чем больше судов, тем больше предложение. И, соответственно, владельцы грузов могут получить большие скидки на фрахт. "Обычно судовладельцы ждут, пока кто-то зайдет в порт. Если все прошло хорошо, они тоже соглашаются", - рассказывает директор BPG Shipping.

На момент создания морского коридора, вспоминает Иванов, перевозка, например, 30 тысяч тонн зерна из Одессы в Испанию стоила 68 долларов за тонну. "Сейчас это стоит 34 доллара", - добавляет он.

Страхование от военных рисков

После выхода России из "зерновой сделки" выросли ставки страхования военных рисков, которые являются обязательными с начала полномасштабного вторжения РФ. "Когда начал работать коридор, ставки достигали трех-пяти процентов от застрахованной стоимости судна. Это где-то 300-500 тысяч долларов за семь дней. Сейчас эта ставка составляет где-то 0,8-1 процент, то есть 100-200 тысяч долларов", - говорит директор BPG Shipping.

Снижению ставок способствовал, в частности, специальный механизм страхования судов Unity Facility, созданный в ноябре 2023 года украинским и британским правительствами и пулом из 14 страховых компаний. Этот механизм предлагает страхование по значительно более низким ставкам, по сравнению со стандартными рыночными ценами, всех судов с невоенным грузом, отмечают в Минэкономики Украины. Общий объем покрытия по этой программе составляет 50 миллионов долларов.

Силы обороны Украины сделали все, чтобы снизить большинство военных рисков, отмечает руководитель Института стратегических черноморских исследований и Мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко. "После атак украинских морских дронов военные корабли РФ боятся находиться в западном секторе Черного моря. В прошлом году по кораблям Черноморского флота в море было совершено не менее 26 атак", - говорит он. Также, по словам Клименко, примерно 25 процентов атак пришлось по военным объектам в аннексированном РФ Севастополе, а Главное управление разведки Украины при Минобороны уничтожило все системы наблюдения, установленные на газовых платформах - "вышках Бойко".

Как ВСУ гарантируют безопасность морского коридора?

Сейчас движение гражданских судов из морских портов Большой Одессы - Одесса, Черноморск и Южный - происходит по двум маршрутам, которые Украина предложила Международной морской организации (IMO). "Один - для судов с небольшой осадкой. Он проходит по украинской 22-х километровой зоне от берега. Эти суда прикрыты береговыми ракетными войсками на случай атаки. Суда, которые имеют большую осадку, выходят за пределы 22-х километровой зоны. Не будем говорить, как, но там тоже решена задача военного прикрытия от возможных атак РФ", - объясняет Клименко.

Из украинских портов суда выходят организованно, большой группой, а затем собираются к югу от острова Змеиный, говорит эксперт. "Украинские военные анализируют все возможные риски. В частности, есть ли поблизости морские дроны, военные корабли, ракеты, самолеты России", - отмечает Клименко. После этого суда идут по акваториям Румынии, Болгарии и Турции. Коридор действует только для торговых судов гражданских судовладельцев и не предусматривает никаких ограничений по видам груза, за исключением военных, рассказал DW адвокат, руководитель Одесского офиса юридической компании "Ильяшев и Партнеры" Сергей Недилько.

Экспорт агропродукции и железной руды по морю

Морским коридором в порты Украины с августа 2023 года прошло 1140 судов, которые экспортировали в 40 стран мира 33,8 миллиона тонн грузов, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook. За время действия "зерновой сделки" Украина экспортировала меньше - почти 33 миллиона тонн грузов. Но тогда это была исключительно агропродукция, в основном - кукуруза и пшеница. Из общего объема грузов морским коридором продукция украинских аграриев составила 23,1 миллиона тонн.

Как рассказал DW заместитель главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Дмитрий Баринов, порты Большой Одессы, кроме агропродукции, отгружают еще и железную руду. "Сейчас идет работа над увеличением многообразия грузов, а также импорта в порты Одессы. Ведь сейчас импорт сконцентрирован на дунайских портах - Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Ежемесячно в этих портах грузооборот сохраняется на уровне где-то двух миллионов тонн", - отмечает он. Баринов надеется, что в 2024 году удастся приблизиться к довоенным объемам перевозок. "В 2021 году все порты Украины перевалили около 160 миллионов тонн продукции. Если считать только Дунай и Большую Одессу, то это было 107 миллионов тонн. В 2022 году порты Дуная и Большой Одессы перевалили 51 миллион тонн, а в прошлом году - почти 62 миллиона тонн", - говорит он.

Угроза мин и атак на энергетические объекты

Впрочем, по его словам, войска РФ не оставляют попыток помешать работе украинских портов. "Они продолжают атаковать порты дронами и ракетами, но наша воздушная оборона очень хорошо отрабатывает. Когда раздается тревога, порты прекращают работу, и все работники идут в укрытия. Конечно, это плохо влияет на работу", - признается Баринов.

В последнее время РФ преимущественно проводит ракетные и беспилотные атаки на украинские энергетические объекты. Клименко из Института стратегических черноморских исследований убежден, что цель таких действий, в том числе, сорвать работу морского коридора или существенно помешать ей. "Всем понятно, что для работы портов, элеваторов, терминалов нужно немало электричества", - отмечает он. Среди угроз Клименко также выделяет мины. "Только на побережье Румынии за эти два года выбросило более 50 морских мин. В целом, уже много десятков случаев выбрасывания мин на побережье Украины и других стран", - напоминает он. Помочь этой проблеме должна недавно созданная минно-тральная группа с участием Турции, Румынии и Болгарии.

За время работы морского коридора пострадало два судна

За период функционирования украинского морского коридора в результате военных действий были повреждены два судна. В начале ноября 2023 года российская ракета попала в гражданское судно во время его захода в порт Одесской области. Тогда погиб лоцман, а еще несколько человек получили ранения. А 27 декабря 2023 года судно VYSSOS под флагом Панамы подорвалось на морской мине, когда шло в порт Измаил для загрузки.

С точки зрения международного права, такие действия являются нарушением Женевских конвенций 1949 года, отмечает адвокат Недилько. "Предполагается, в частности, что гражданское население и гражданские объекты, к которым относятся и суда, не должны быть объектами нападения. Впрочем, с 2019 года РФ не признает юрисдикцию специальной комиссии ООН, которая выполняет роль судебного органа, рассматривающего нарушения Женевских конвенций", - отметил он.

Хотя Клименко считает, что попадание ракеты РФ в судно было скорее случайностью, ведь больше таких случаев не было. По его мнению, РФ не атакует суда, идущие по украинскому морскому коридору, из-за распределения судовладельцев по странам регистрации. "Всего работают судовладельцы из более 25 стран. По состоянию на конец февраля, наибольшая доля, примерно по 25 процентов, приходилась на Грецию и Турцию. Есть Китай с долей примерно в пять процентов", - отмечает он. Если ракета или дрон россиян попадет в турецкое или китайское судно, то у них будут проблемы с этими странами, резюмирует Клименко.

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