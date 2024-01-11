Турция, Болгария и Румыния совместно разминируют Черное море

Три страны подписали в Стамбуле декларацию о создании "Военно-морского подразделения по разминированию Черного моря". Соглашение пойдет на пользу транспортировке грузов из украинских портов.

Турция, Болгария и Румыния намерены совместно очистить от мин Черное море. Соответствующую декларацию подписали представители этих трех стран в Стамбуле, сообщил в четверг, 11 января, министр обороны Турции Яшар Гюлер. Для этого будет создано "Военно-морское подразделение по разминированию Черного моря", командовать которым страны будут по принципу ротации.

Часть мин, установленных у побрежья Украины, сорвало с крепления и течениями принесло в территориальные воды Румынии, Болгарии и Турции. Мины угрожают безопасности пассажирских и торговых судов. По данным украинских властей, в конце декабря на мине подорвалось судно, шедший под флагом Панамы из одного из дунайский портов с грузом зерна. В результате на нем возник пожар, два моряка получили ранения.

Поэтому новое соглашение пойдет на пользу и транспортировке зерна и других грузов из украинских портов. После того как Россия в июле 2023 года вышла из зерновой сделки, торговые суда с украинскими грузами ходят вдоль побережья Румынии и Болгарии. С тех пор Россия регулярно наносит удары по украинским портам на Черном море и в устье Дуная.

Украина восстановила грузопоток по Черному морю

Экспорт грузов из украинских портов достиг показателей перед началом российского вторжения в феврале 2022 года, заявил в четверг в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, по морскому коридору уже прошло более 500 судов с более чем 10 млн тонн грузов на борту. Большую часть грузов составляет украинское зерно.

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