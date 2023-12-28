В Черном море на мине подорвалось судно с грузом зерна

Торговое судно подорвалось на российской мине, утверждают Силы обороны юга Украины. Судно следовало под панамским флагом из одного из дунайских портов.

В Черном море на мине подорвалось торговое судно под панамским флагом, следовавшее из одного из дунайских портов с грузом зерна, сообщили в Telegram Силы обороны юга Украины в четверг, 28 декабря. По данным украинских военных, корабль подорвался на российской мине.

В результате инцидента судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. К судну прибыли катера береговой охраны, доставившие на борт медиков, которые оказали помощь двум пострадавшим матросам. Один из них позже был доставлен в больницу. К судну также направлены буксиры, которые снимут его с мели и доставят в порт, говорится в сообщении.

Представитель греческой судоходной компании NAVA Shipping заявил, что детали произошедшего пока неясны. "Мы пока не знаем, что именно произошло, но капитан сообщил нам, что произошел взрыв", - сообщили в компании.

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