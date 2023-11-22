ООН предупреждает о рисках для производства зерна Украиной

При продолжении атак РФ на места производства и импорта зерна в Украине страна может потерять способность обеспечивать пшеницей внутренний спрос и экспорт, считают в ВПП ООН.

Если российские атаки не прекратятся, Украина в ближайшие годы может оказаться неспособной обеспечить потребности внутреннего рынка и экспорта в зерне. Об этом предупредили эксперты Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН во вторник, 21 ноября.

С середины июля текущего года была задокументирована 31 атака на украинские пункты производства и экспорта зерна, подчеркивает директор ВПП ООН по Украине Мэттью Холлингворт, приводя данные из готовящегося к публикации отчета Управления ООН по правам человека (OHCHR). "Если нападения на продовольственную инфраструктуру и блокада морских экспортных путей продолжатся, это поставит под угрозу перспективы сельскохозяйственного производства в ближайшие годы и, в худшем случае, может привести к тому, что производство пшеницы (Украиной. - Ред.) перестанет удовлетворять внутренний и экспортный спрос", - предупреждает он в этой связи.

Данные об урожае зерновых в Украине

В августе текущего года министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что, несмотря на сокращения на 20% площадей, на которых выращивают сельхозкультуры, из-за оккупации ряда областей, благоприятные погодные условия позволят собрать и экспортировать пшеницы не меньше, чем в прошлом сезоне.

По словам Сольского, во время осенней посевной кампании 2022 года было посеяно озимых культур на 25% меньше, чем в довоенном 2021 году. Однако благодаря хорошей погоде в стране был собран более крупный урожай.

"В тоннаже пшеницы для экспорта в Украине в 2023/2024 маркетинговом году будет не меньше, чем в прошлом сезоне", - процитировало тогда слова Николая Сольского украинское онлайн-издание "Экономическая правда" .

Ограничения на ввод украинской пшеницы в ЕС

В середине сентября Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на экспорт украинского зерна и других продуктов питания в Евросоюз. Со своей стороны Киев пообещал принять меры, чтобы избежать резкого роста поставок зерна на внутренний рынок ЕС.

В свою очередь Польша, Венгрия и Словакия объявили, что вводят в одностороннем порядке запрет на ввоз зерна из Украины до конца 2023 года, чтобы защитить интересы своих фермеров.

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