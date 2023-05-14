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Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Kaniuka Ruslan/Photoshot/picture alliance
ОбществоГермания

Зеленский прибыл в Ахен для получения премии Карла Великого

Екатерина Венкина | Ксения Польская
9 мин. назад

В Ахене по случаю визита Владимира Зеленского состоялось проукраинское шествие. Украинскому лидеру вручают премию имени Карла Великого.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ахен на западе Германии, где состоится церемония вручения ему Международной премии имени Карла Великого. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили немецкие информагентства.

Присутствующие в ратуше приветствовали Зеленского овацией, поднявшись со своих мест. На присутствуют глава Европарламента Роберта Метсола, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, которая в свое время участвовала в избирательной кампании в Беларуси в составе "женского трио", и сестра Марии Колесниковой, передала корреспондентка DW.

Проукраинское шествие в Ахене
Проукраинское шествие в АхенеФото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

В Ахене по случаю визита Зеленского состоялось проукраинское шествие. Участники прошли от железнодорожного вокзала в направлении центра города. Многие были одеты в традиционные вышиванки, принесли с собой голубые шары. Собравшиеся растянули украинский флаг длиной в несколько метров. "Ахен поддерживает Украину", - было написано на одном из транспарантов.

Всего в городе полицией были зарегистрированы шесть демонстраций различной направленности. Состоялась и пророссийская акция, передало агентство dpa. По его данным, к ней присоединились почти 300 человек. По сведениям правоохранительных органов, все мероприятия носили мирный характер.

Ожидается, что вечером 14 мая президент Украины прибудет с визитом в Париж, передали телеканал BFM TV, газета Le Figaro и агентство AFP со ссылкой на источники. Официально о визите Владимира Зеленского во Францию пока не сообщалось.

Зеленский и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого

Владимир Зеленский и украинский народ стали лауреатами престижной Международной премии имени Карла Великого за 2023 год. О своем решении комитет премии объявил 16 декабря 2022 года. В обосновании решения подчеркивается, что "украинский народ под руководством президента Владимира Зеленского защищает не только суверенитет своей страны и жизнь ее граждан, но и Европу, и европейские ценности".

"В этой оборонительной войне Владимир Зеленский не только президент своего народа и главнокомандующий украинской армией, но и мотиватор, коммуникатор, двигатель и связующее звено между Украиной и многочисленной группой сторонников", - подчеркнуло жюри.

История премии имени Карла Великого

Премию имени Карла Великого вручают за вклад в объединение Европы с 1950 года. Одними из первых ее лауреатов были первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В разные годы ее получали известные политики и общественные деятели: Вацлав Гавел, Ангела Меркель (Angela Merkel), Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск и другие. Премию за 2022 год получили лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало - за "неповторимый пример борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства".

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