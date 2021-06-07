Берлин: вход в музеи раз в месяц станет бесплатным

Проект "Музейное воскресенье", начало которого пришлось отложить более чем на год из-за пандемии, стартует в Берлине 4 июля. В этот день более 60 столичных музеев можно будет посетить без входного билета. В дальнейшем жители и гости города получат возможность каждое первое воскресенье месяца ходить в берлинские музеи бесплатно, говорится в заявлении Берлинского сената.
Ожидаемые финансовые убытки будут возмещены из земельного и муниципального бюджетов. Инициативу поддерживает Ассоциация музеев земли Берлин и уполномоченный федерального правительства по вопросам культуры и СМИ.
Проект "Музейное воскресенье" охватывает все разнообразие культурного ландшафта Берлина. В числе его участников - Центр Анны Франк, Новая национальная галерея и Берлинская галерея, а также Немецкий музей техники и Музей музыкальных инструментов. Идея проведения проекта зародилась в результате долгой дискуссии о свободном входе на площадки "Форума Гумбольдтов" - нового культурного центра в Берлине, открытого в декабре прошлого года.
Воздействие, которое проект окажет на культурную жизнь германской столицы, станет объектом научного исследования. Его будет проводить Институт изучения вопросов культурного участия при Берлинском фонде культурного образования и культурного консалтинга.
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Бюст Нефертити
Уже ради нее одной стоит ехать в Берлин! Легендарная царица, супруга правившего в Древнем Египте примерно в 1353-1336 годах до н.э. фараона-реформатора Эхнатона, до сих пор считается одной из самых красивых женщин, когда-либо живших на Земле. Всемирно известный бюст красавицы, которому уже свыше 3300 лет, занимает почетное место в экспозиции Нового музея на знаменитом Музейном острове в Берлине.
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Египетский музей и собрание папирусов
Здание Нового музея сильно пострадало во время Второй мировой войны. Возрождение из руин было начато лишь в 1986 году, а завершено - в 2009-м. В восстановленном здании размещается Египетский музей с бюстом Нефертити, а также Музей доисторического периода и ранней истории.
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Пергамский алтарь
Пергамский алтарь - один из самых значительных памятников искусства эллинистического периода. Был построен в период между 197 и 156 гг. до н.э. и получил название по месту своего создания - городу Пергаму на территории сегодняшней Турции. Основная тема рельефных изображений - битва богов с гигантами. Пергамский музей в Берлине был построен специально для экспонирования алтаря.
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Ворота Иштар
Главный экспонат Пергамского музея - Пергамский алтарь - в данный момент находится на реставрации, но в музее есть много других уникальных экспонатов. На этой фотографии изображены Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона. Построены по приказу царя Навуходоносора II и посвящены богине Иштар. Один из самых известных памятников архитектуры Вавилонского царства.
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Пергамский музей. Панорама
Панорама на 360°. Вход - во дворе Пергамского музея. Инсталляция, сопровождаемая музыкой, создает эффект присутствия в древнем Пергаме в 129 году до н. э. Посетители находятся в центре ротонды, а вокруг них кипит жизнь древнего города - с закатами и восходами, смехом детей, криками торговцев и т.д.
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Галерея Джеймса Симона
Здание возведено по проекту знаменитого британского архитектора Дэвида Чипперфилда. Отсюда к уникальным собраниям Музейного острова ведут подземные переходы. Здание названо именем мецената и филантропа еврейского происхождения Джеймса Симона, который приобрел и передал берлинским музеям в общей сложности около 10 тысяч произведений искусства. Самые известные из них - бюст Нефертити и ворота Иштар.
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"Монах у моря" Каспара Давида Фридриха
Каспар Давид Фридрих - немецкий художник, один из крупнейших представителей романтического направления в живописи Германии. Картина написана в начале XIX века и является одним из наиболее ценных экспонатов Старой национальной галереи. В этом уникальном художественном музее экспонируются и хранятся произведения искусства XIX века из коллекции Фонда прусского культурного наследия.
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Берлин и его шедевры
Музейный остров в Берлине
Уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее. В пяти его музеях собраны произведения искусства от античности до XIX века. Имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове расположены открытые сейчас для посещения Новый музей, Пергамский музей, Панорама Пергама, Старая национальная галерея и Галерея Джеймса Симона.
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Берлин и его шедевры
Музей европейских культур
Находится не на Музейном острове в центре Берлина, а в районе Далем. Является частью архитектурного комплекса, в котором разместилось несколько разных музеев. Музей знакомит с жизнью Германии и других европейских стран, начиная с XVIII века и до нынешнего времени. Здесь много уникальных артефактов, с помощью которых можно понять, как был устроен быт людей, живших много десятилетий назад.
Автор: Дарья Брянцева