В Берлине потратили 140 млн евро на икону классического модернизма

Новая национальная галерея (Neue Nationalgalerie) в Берлине после многолетнего ремонта принимает первых посетителей. Для начала - в рамках Дней открытых дверей с 5 по 7 июня. Поклонникам искусства и архитектуры из-за пандемии COVID-19 были доступны лишь три тысячи билетов, распроданные за полтора часа. Ожидалось также, что публика сможет оценить мастерство танцевального ансамбля Rosas под руководством бельгийского хореографа Анны Терезы Де Кеерсмакер, однако из-за пандемии выступление пришлось отложить на март 2022 года.
Творение Миса ван дер Роэ
Этот художественный музей был открыт в 1968 году. Здание в берлинском районе Тиргартен - стеклянный павильон с тонкими стальными колоннами, считающееся иконой классического модернизма, было построено по проекту американского архитектора немецкого происхождения Людвига Миса ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe). Оно стало единственным его проектом в Германии после Второй мировой войны. Новая национальная галерея относится к Государственным музеям Берлина и посвящена искусству XX века.
Новая национальная галерея. Фотографии
Новая национальная галерея в 1968 году
Павильон квадратной формы установлен на гранитной террасе площадью 105 на 110 метров
Новая национальная галерея во время ремонтных работ
Скульптура "Têtes et Queue" ("Головы и хвост", 1965) Александра Колдера у здания Новой национальной галереи
Первые посетители осматривают здание после ремонта
Новая национальная галерея в 1993 году
Галерея закрылась на реконструкцию в январе 2015 года. Работы обошлись в 140 миллионов евро. Реставрация включала ремонт железобетонных конструкций и санацию стальных элементов фасада. Около 35 тысяч элементов конструкции здания были сняты и отреставрированы, после чего вновь заняли свои места. Облик Новой национальной галереи не изменился, но в ходе реконструкции здание сделали безбарьерным и оснастили системой кондиционирования. Внутри также оборудовали кафе и музейный магазин.
Работами руководил знаменитый британский архитектор Дэвид Чипперфилд. Это не первый проект для германской столицы в портфолио британца. Так, Чипперфилд отвечал за реконструкцию Нового музея, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и был удостоен за это Премии европейского Союза в области современной архитектуры имени Миса ван дер Роэ.
Первые выставки после ремонта
Галерея вновь распахнет свои двери для посетителей 22 августа 2021 года. Новый этап в истории музея откроют выставки живущей в Берлине видеохудожницы итальянского происхождения Розы Барба и американского скульптора Александра Колдера. Отдельная выставка будет посвящена классическому модернизму. Публика сможет увидеть около 250 работ этого направления из собрания музея, в том числе работы Отто Дикса, Ханны Хёх, Эрнста Людвига Кирхнера, Лотте Лазерштайн и Рене Синтенис.
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Автор: Дарья Брянцева