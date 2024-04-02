Верзилова приговорили повторно заочно к 100 месяцам колонии

Бывшего издателя "Медиазоны" и сооснователя панк-группы Pussy Riot московский суд признал виновным в распространении "фейков" об армии РФ. Ему дали на 2 месяца меньше, чем просило гособвинение.

Басманный суд Москвы во вторник, 2 апреля, заочно приговорил к восьми годам и четырем месяцам колонии признанного в РФ "иноагентом" Петра Верзилова, бывшего издателя проекта "Медиазоны" и сооснователя панк-группы Pussy Riot. Он признан российским судом виновным в "распространении ложных сведений об армии России". Гособвинение запрашивало для него восемь лет и шесть месяцев колонии, уточнила газета "Коммерсант".

Тот же суд Москвы 3 ноября 2023 года уже приговаривал Верзилова заочно приговорил к 8,5 годам колонии по тому же делу о распространении "фейков" о российской армии. Кроме того, Верзилову запретили на четыре года делать публикации в интернете. Но марте 2024 года Мосгорсуд отменил этот приговор из-за процессуальных нарушений и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции с новым составом судей.

Основания для осуждения Верзилова

Как сообщала "Медиазона", основанием для осуждения Верзилова стали два его твита и два поста в соцсети Instagram "с рассказом об убийствах в Буче", когда она была оккупирована российским войсками. По версии силовиков, в публикациях содержится посыл, "способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации", сообщили корреспонденты из зала суда.

Следствие посчитало, что, разместив в соцсетях посты о войне России против Украины, Верзилов "создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции", говорилось далее в публикации.

Участие Петра Верзилова в войне на стороне Украины

Петр Верзилов покинул Россию в 2020 году после серии обысков у него и его родственников. Ранее на него завели уголовное дело в связи с неуведомлением властей РФ о наличии у него второго гражданства. В сентябре 2021 года Минюст РФ внес Петра Верзилова, издание "Медиазона"и его главреда Сергея Смирнова в реестр "иноагентов".

Известно, что в марте 2022 года Петр Верзилов приехал в Украину для съемок документального фильма о российском вторжении, однако теперь находится на фронте "как военный человек". В начале октября 2023 года в интервью журналисту Юрию Дудю Верзилов рассказал, что он участвует в войне на стороне Украины. После этого активист объявил, что слагает с себя полномочия издателя "Медиазоны", чтобы не давать повода сомневаться в объективности издания.

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