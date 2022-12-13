Мать Петра Верзилова вызвали на допрос в СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов устроили обыск в московской квартире матери издателя "Медиазоны" Петра Верзилова Елены. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило издание со ссылкой на адвоката Наталью Шалубу.

Верзиловой вручили повестку о вызове на допрос в главное управление Следственного комитета РФ, где она должна 14 декабря дать показания в качестве свидетеля. При этом у нее дома изъяли всю технику. В документах, которые получила женщина, не уточняется, с каким именно делом связаны обыск и допрос.

Как предположил Верзилов, который сейчас находится за границей, речь может иди о новом уголовном деле против него - по статье о военных "фейках". Однако ни у издателя "Медиазоны", ни у его адвоката нет подтвержденной информации о том, что такое дело возбуждено.

Дело о двойном гражданстве Петра Верзилова

В ноябре 2021 года стало известно о том, что Верзилов объявлен российскими властями в розыск, об этом свидетельствовала соответствующая карточка в базе данных МВД. По данным "Медиазоны", Верзилов был объявлен в розыск на полгода раньше, что было связано с уголовным делом о втором паспорте. Это дело на журналиста, обладающего также канадским гражданством, завели после обысков летом 2020 года.

В июле 2020 года Верзилов сообщил о возбуждении против него уголовного дела из-за наличия у него канадского гражданства. Дело заведено по статье "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства", которая предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 400 часов. Следствие считает, что Верзилов получил гражданство Канады в 2014 году и не уведомил об этом власти РФ в течение пяти последующих лет. Между тем "Медиазона" поясняла, что Верзилов учился в канадской школе, поскольку его отец жил в Канаде, после этого он получил гражданство этой страны.

В сентябре 2021 года Верзилов, являющийся также активистом группы Pussy Riot, был внесен в реестр СМИ - "иностранных агентов". Осенью 2018 года он попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление, был перевезен в Берлин и прошел курс лечения в клинике Charité. После выписки Верзилов обвинил российские спецслужбы в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства троих журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

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