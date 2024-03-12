У художников в РФ проходят массовые обыски по делу Верзилова

Правозащитный проект "Сетевые свободы" пишет, что обыски могут быть связаны с делом о госизмене против Петра Верзилова.

В нескольких городах России проходят массовые обыски у художников и активистов. Об этом во вторник, 12 марта, сообщают российские независимые СМИ и правозащитный проект "Сетевые свободы". По данным последнего, рейды вероятно связаны с уголовным делом Петра Верзилова, которого обвиняют в госизмене.

Первым стало известно об обыске в Петербурге у художницы Катрин Ненашевой и ее подруги Наташи Четверио. Сотрудники ФСБ отказались зачитать постановление на обыск. После него Ненашеву на машине без номеров увезли на допрос, сообщает издание SOTA. Также в Санкт-Петебурге обыски проходят у участников арт-группы "Явь", художника Саши Блота, участницы проекта "Партия мертвых" Кристины Бубенцовой и участниц группы Pussy Riot Ольги Курачевой и Ольги Пахтусовой.

В Москве силовики увезли из квартиры знакомую художника Philippenzo, который ранее уехал из России из-за уголовного дела о вандализме "по мотивам политической ненависти" (ст. 214 УК РФ).

Кроме того, обыски прошли у мамы Петра Верзилова, художников Ильи Мозги и Егора Холтова, участницы Pussy Riot Риты Флорес (Маргариты Коноваловой), а также по адресу прописки Дениса Мустафина, где сейчас проживает его мать. В Нижнем Новгороде задержаны художники Артем Филатов и Андрей Оленев.

Верзилов говорил, что воюет на стороне ВСУ

Основатель и бывший издатель онлайн-СМИ "Медиазона" Петр Верзилов в интервью Юрию Дудю в октябре 2023 года рассказал, что воюет на стороне Украины в войне против России. Какие именно задачи он выполняет на фронте, Верзилов не уточнил.

Известно, что в марте 2022 года Петр Верзилов приехал в Украину для съемок документального фильма о российском вторжении, однако теперь находится на фронте "как военный человек". В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил его к 8,5 года колонии по статье о "распространении фейков о российской армии". Однако в понедельник, 11 марта, Мосгорсуд отправил дело Верзилова на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

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