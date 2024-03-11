Суд отменил приговор Петру Верзилову по делу о "фейках"

Дело Петра Верзилова отправили на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. Ранее его заочно приговорили к 8,5 года колонии за посты о Буче.

Московский городской суд отменил приговор бывшему издателю "Медиазоны" и участнику панк-группы Pussy Riot Петру Верзилову по делу о "военных фейках". Как сообщил правозащитный проект "Сетевые свободы", в понедельник, 11 марта, суд апелляционной инстанции, несмотря на возражения прокурора, отправил дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил активиста к 8,5 года колонии. Поводом для уголовного дела стали его посты в Twitter и Instagram о массовых убийствах российскими военными мирных жителей Бучи. За это Верзилова обвинили в распространении "фейков" о российской армии и и объявили в международный розыск.

Участие Петра Верзилова в войне на стороне Украины

Петр Верзилов покинул Россию в 2020 году после серии обысков у него и его родственников. Ранее против активиста возбудили уголовное дело из-за того, что он, по версии российских властей, не уведомил их о своем втором (канадском) гражданстве.

В сентябре 2021 года Минюст РФ внес Петра Верзилова, издание "Медиазона" и его главреда Сергея Смирнова в реестр "иноагентов".

В начале октября 2023 года в интервью журналисту Юрию Дудю Верзилов рассказал о своем участии в войне на стороне Украины. После этого он объявил, что слагает с себя полномочия издателя "Медиазоны", чтобы не давать повода сомневаться в объективности издания.

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