Боливия вместо России и другие хайлайты биеннале в Венеции

Космическая миссия по спасению цивилизации, истории гастарбайтеров, искусство в тюрьме и Боливия в павильоне РФ. В Венеции вновь открывается один из самых известных в мире смотров современного искусства. Чем он удивит?

Один из самых престижных форумов мирового искусства - Венецианская биеннале - в этом году пройдет в 60-й раз. Война на Ближнем Востоке, антисемитизм, война России в Украине, - юбилейную выставку омрачает сложная политическая обстановка в мире, но современное искусство не остается в стороне. Что ожидает публику и что подготовили, в частности, немцы?

Немецкий павильон на биеннале в Венеции

Международная художественная выставка начнет работать для посетителей в субботу, 20 апреля. Официальное открытие немецкого национального павильона состоялось уже в четверг. Германию в этом году в числе прочих представляет израильская мультимедиа-художница Яэль Бартана, работающая в Берлине. В павильоне на главной площадке биеннале - в парке Джардини она демонстрирует видеоинсталляции, скульптуры, постеры - и модель космического корабля для путешествия к неизвестным галактикам. "Мы, люди, так много разрушили, что должны покинуть это место и дать Земле восстановиться, - объясняет она свой постапокалиптический проект в интервью информационному агентству dpa. - Может, корабль когда-нибудь вернется, и мы исправимся". Космический корабль как метафора понятия "тиккун" (исправление мира) в иудаизме - попытка художницы дать свой ответ на страх перед будущим.

Космическая миссия и изможденный гастарбайтер из 1960-х в немецком павильоне Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Вместе с ней над оформлением национального павильона ФРГ работал берлинский театральный режиссер и сценограф с турецкими корнями Эрсан Мондтаг (Ersan Mondtag). Его проект, наоборот, обращенный в прошлое, напоминает о забытых биографиях первого поколения гастарбайтеров. Посетителей в павильоне ждет индустриальная башня, помещения для рабочих и груда земли прямо у входа. Отчасти художник отдает дань своему деду, приехавшему в 1960-е годы из Турции в Западный Берлин и не дожившему до пенсии из-за рака, вызванного работой с асбестом.

Немецкий павильон на биеннале в Венеции. Главный вход, перегороженный грудой земли - инсталляция Эрсана Мондтага Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

В этом году впервые современное искусство из Германии выставляется не только в национальном павильоне, но и на соседнем острове Ла-Чертоза. Здесь можно познакомиться с инсталляциями четырех представителей саунд-арта: Михаэля Акшталлера (Michael Akstaller), Николь Л’Юилье (Nicole L'Huillier), Роберта Липпока (Robert Lippok) и Яна Вернера (Jan St. Werner). Все проекты от Германии объединяет тема "Пороги" - настоящее рассматривается как место на стыке ретроспективы и перспективы, место, где, как отметила куратор немецкого павильона, содиректор Государственной художественной галереи Баден-Бадена Чагла Илк (Çağla Ilk), "нет ничего надежного". Но помимо временной плоскости порог - еще и метафора пространства, где встречается различный жизненный бэкграунд.

Израильский павильон закрыт в знак протеста

Нынешняя биеннале стала и площадкой для политических заявлений. За несколько дней до форума стало известно о том, что национальный павильон Израиля на сей раз в Венеции работать не будет, несмотря на уже подготовленную выставку. Кураторы и художница Рут Патир, чьи мультимедийные проекты планировалось показать в Венеции, требуют прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников из плена боевиков ХАМАС. Решение отменить выставку принято из солидарности с семьями заложников и с "большой частью населения Израиля, которая призывает к переменам", поясняет на своем сайте Рут Патир. Одну из ее видеоработ можно увидеть лишь сквозь окна закрытого павильона.

Объявление на входе в павильон Израиля гласит, что выставка откроется в случае прекращения огня и освобождения заложников Фото: Luca Bruno/AP Photo/picture alliance

Но то, что должно было стать жестом протеста, спровоцировало новые споры. У павильона Израиля уже выступили пропалестинские демонстранты, упрекающие Израиль в геноциде и обвиняющие художницу в оппортунизме. Впрочем, военная операция Израиля в секторе Газа вызвала жаркие дискуссии задолго до открытия выставки. В феврале тысячи художников, архитекторов и кураторов требовали в открытом письме запретить Израилю участие в ней.

Биеннале без России, но с Украиной

Лейтмотив нынешней биеннале в Венеции под руководством бразильца Адриано Педроза (первого в истории форума куратора из Латинской Америки) сформулирован как "Чужестранцы повсюду" и призывает к терпимости. В фокусе международной выставки, в которой задействованы более 300 художников и арт-коллективов, - жизнь с точки зрения мигрантов и аутсайдеров, ставших таковыми по причине социального или этнического происхождения, сексуальной идентичности или просто жизненных неудач.

В общем в этой биеннале будут участвовать 88 стран. Некоторые из них, как Бенин, Эфиопия, Танзания, а также Восточный Тимор, - впервые. В помещении павильона, где традиционно выставлялись работы из России, на сей раз по инициативе РФ разместится искусство из "братской" Боливии. Россия пропускает свое участие во второй раз - в 2022 году художники и куратор российского павильона отказались ехать в Венецию из-за войны, развязанной РФ в Украине.

В павильоне РФ в этом году будет представлено искусство из Боливии Фото: Matteo Chinellato/ipa-agency/picture alliance

Украинское современное искусство, напротив, будет присутствовать. В национальном павильоне развернут арт-проект "Плетение сетей" под началом кураторов Виктории Бавыкиной и Максима Горбацкого. Это совместная работа шести художников об опыте украинцев, которые из-за войны оказались разбросанными по миру и стремятся к единению и поддержке. В частности, на площадке Арсенал продемонстрируют фильм "Гражданские. Вторжение" Андрея Рачинского и Даниила Ревковского, инсталляцию "Искренние поздравления" Кати Бучацкой, созданную с участием художников из инклюзивных мастерских, а также видео "Comfort Work" Андрея Достлева и Лии Достлевой о стереотипах, связанных с украинскими беженцами в Европе.

Папа римский с визитом и плата для туристов за посещение Венеции

К самым неожиданным проектам этой биеннале относят экспозицию от Ватикана. Он разместит свой национальный павильон в действующей женской тюрьме на острове Джудекка. Исторической премьерой для этого старейшего в мире смотра современного искусства станет приезд папы римского Франциска.

Нововведением будет и то, что с 25 апреля туристам в Венеции придется покупать билет. 5 евро нужно будет заплатить тем, кто хочет посетить исторический центр с 8:30 до 16:00 и не планирует ночевку. Новую модель с платным входом при однодневном посещении Венеции городские власти будут тестировать до 5 мая, а также по выходным до 14 июля.