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Лауреаты Венецианской биеннале - Австралия и художницы маори

Ольга Лебедева
20 апреля 2024 г.

"Золотые львы" Биеннале-2024 присуждены художникам из Австралии и Новой Зеландии, рассказывающим об истории и традициях коренных народов - Арчи Муру и группе Mataaho Collective.

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Инсталляция художниц из Mataaho Collective на Венецианской биеннале-2024
Инсталляция Mataaho Collective на Венецианской биеннале-2024Фото: Luca Bruno/AP/picture alliance

В день открытия 60-й Венецианской биеннале названы лауреаты главных премий выставки. Победителями Биеннале-2024 в субботу, 20 апреля, стали представители коренных народов Австралии и Новой Зеландии, в работах которых отражена их история и традиции, а также чувство чужеродности, которое они зачастую испытывают в собственных странах.

Приз за лучший павильон получила Австралия

"Золотой лев" за лучший национальный павильон получил австралийский художник Арчи Мур. Австралийская экспозиция под названием "kith and kin" (в переводе со среднеанглийского - "Друзья и родные") рассказывает об истории коренных народов континента, к двум из которых принадлежит и сам автор. На черных стенах и потолке художник нарисовал мелом свое генеалогическое древо - почти 3,5 тысячи имен людей, живших несколько столетий назад. В центре павильона - стол посреди искусственного пруда с черной водой, на котором высятся стопками документы о гибели коренных австралийцев.

Австралийский художник Арчи Мур на Венецианской биеннале-2024
Арчи МурФото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

По словам Мура, своим проектом он хочет перенести своих предков в настоящее и будущее, где к ним бы относились более гуманно. Тем самым он осуждает подавление коренных народов европейскими поселенцами. К какому бы народу или племени они не принадлежали, люди неизбежно связаны друг с другом и делят между собой планету, заявил художник на церемонии награждения.

Лучшими художницами названы члены коллектива из Новой Зеландии

Второй "Золотой лев" присужден группе из четырех художниц народности маори из Новой Зеландии Mataaho Collective. Бриджит Ревети, Эрена Бейкер, Сара Хадсон и Терри Те Тау создают инсталляции из волокон. В Венецию они привезли крупноформатные инсталляции, посвященные жизни и системам знаний маори. При этом они опираются на традицию ковриков Такапау, используемых во время различных церемоний, в особенности, при рождении детей.

Работы Мура и Mataaho Collective вписываются в тему основной экспозиции Биеннале-2024, которая сформулирована как "Чужестранцы повсюду" и призывает к терпимости. В центре внимания среди прочего находятся темы миграции и изгнания. Нынешняя биеннале в Венеции проходит под руководством бразильца Адриано Педроза, ставшего первым в истории мероприятия куратором из Латинской Америки.

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