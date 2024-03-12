Женская тюрьма в Венеции примет папу римского

Свой национальный павильон на Венецианской биеннале Ватикан разместит в необычном месте. Посетить смотр современного искусства приедет папа римский Франциск - и этот визит станет историческим.

Посетители юбилейной, 60-й по счету Венецианской биеннале смогут побывать за решеткой. В действующей женской тюрьме на острове Джудекка решил разместить свой национальный павильон Ватикан, сообщило новостное агентство KNA в понедельник, 11 марта.

Павильон с лейтмотивом "Своими глазами" ("With my Eyes") будет посвящен правам человека и людям, оказавшимся на периферии общества, представителям "миров, куда редко заглядывают посторонние", отмечает пресс-служба Ватикана. Павильон призван способствовать формированию культуры встреч и сфокусировать внимание на важности того, как мы "представляем, выражаем и строим наше социальное, культурное и духовное сосуществование".

Искусство в диалоге с заключенными

С художественными объектами на этой непривычной арт-площадке будут знакомить сами заключенные. Таким образом, по задумке кураторов павильона Кьяры Париси и Бруно Рачине, они будут находиться с артефактами в постоянном диалоге. В частности, французская художница Клэр Табуре представит в павильоне 30 картин, созданных по детским фотографиям, предоставленным самими женщинами. А сирийка Симоне Фаттал покажет свои скульптуры, вдохновленные рассказами отбывающих наказание.

С учетом правил тюремного распорядка посетителям придется оставить свои мобильные телефоны на входе. Также нужно будет заранее зарегистрироваться на сайте, который Ватикан создаст специально для биеннале .

Папа римский на Венецианской биеннале

Нынешняя выставка пройдет с 20 апреля по 24 ноября под девизом "Чужестранцы повсюду". Она будет посвящена исследованию жизни с точки зрения мигрантов и аутсайдеров. В Венеции представят свои павильоны 90 стран. Ватикан будет участвовать не впервые - с национальным павильоном он дебютировал еще в 2013 году.

Папа римский Франциск Фото: Ettore Ferrari/ANSA/picture alliance

На сей раз премьерой станет исторический визит на биеннале папы римского Франциска. Он планирует впервые посетить самый престижный в мире смотр современного искусства 28 апреля, что привлечет большое внимание публики со всего мира - в том числе и после слов понтифика о "белом флаге" для Украины, вызвавших бурную дискуссию.

Тема войны России против Украины на нынешнем арт-форуме в Венеции будет присутствовать и напрямую. В частности, ей посвятит выставку в своем национальном павильоне Польша. Там будет представлен видеоперформанс украинского арт-коллектива Open Group о беженцах с востока Украины.

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