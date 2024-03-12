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Женская тюрьма в Венеции примет папу римского

Лена Шмиц
12 марта 2024 г.

Свой национальный павильон на Венецианской биеннале Ватикан разместит в необычном месте. Посетить смотр современного искусства приедет папа римский Франциск - и этот визит станет историческим.

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Остров Джудекка
Остров Джудекка. Здесь находится исправительное учреждение, где отбывают наказание женщины и где Ватикан разместит на время биеннале произведения искусстваФото: Robert Seitz/imageBROKER/picture alliance

Посетители юбилейной, 60-й по счету Венецианской биеннале смогут побывать за решеткой. В действующей женской тюрьме на острове Джудекка решил разместить свой национальный павильон Ватикан, сообщило новостное агентство KNA в понедельник, 11 марта.

Павильон с лейтмотивом "Своими глазами" ("With my Eyes") будет посвящен правам человека и людям, оказавшимся на периферии общества, представителям "миров, куда редко заглядывают посторонние", отмечает пресс-служба Ватикана. Павильон призван способствовать формированию культуры встреч и сфокусировать внимание на важности того, как мы "представляем, выражаем и строим наше социальное, культурное и духовное сосуществование".

Искусство в диалоге с заключенными

С художественными объектами на этой непривычной арт-площадке будут знакомить сами заключенные. Таким образом, по задумке кураторов павильона Кьяры Париси и Бруно Рачине, они будут находиться с артефактами в постоянном диалоге. В частности, французская художница Клэр Табуре представит в павильоне 30 картин, созданных по детским фотографиям, предоставленным самими женщинами. А сирийка Симоне Фаттал покажет свои скульптуры, вдохновленные рассказами отбывающих наказание.

С учетом правил тюремного распорядка посетителям придется оставить свои мобильные телефоны на входе. Также нужно будет заранее зарегистрироваться на сайте, который Ватикан создаст специально для биеннале.

Папа римский на Венецианской биеннале

Нынешняя выставка пройдет с 20 апреля по 24 ноября под девизом "Чужестранцы повсюду". Она будет посвящена исследованию жизни с точки зрения мигрантов и аутсайдеров. В Венеции представят свои павильоны 90 стран. Ватикан будет участвовать не впервые - с национальным павильоном он дебютировал еще в 2013 году.

Папа римский Франциск
Папа римский ФранцискФото: Ettore Ferrari/ANSA/picture alliance

На сей раз премьерой станет исторический визит на биеннале папы римского Франциска. Он планирует впервые посетить самый престижный в мире смотр современного искусства 28 апреля, что привлечет большое внимание публики со всего мира - в том числе и после слов понтифика о "белом флаге" для Украины, вызвавших бурную дискуссию.

Тема войны России против Украины на нынешнем арт-форуме в Венеции будет присутствовать и напрямую. В частности, ей посвятит выставку в своем национальном павильоне Польша. Там будет представлен видеоперформанс украинского арт-коллектива Open Group о беженцах с востока Украины.

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