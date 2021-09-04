В Женеве пройдет конференция доноров для Афганистана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о проведении 13 сентября в Женеве международной конференции доноров для помощи Афганистану. Международное сообщество должно сплотиться и поддержать афганский народ, который как никогда ранее нуждается сейчас в помощи и поддержке, заявил он в Twitter в субботу, 4 сентября.

Целью конференции высокого уровня станет быстрое увеличение гуманитарной помощи афганцам и обеспечение полного, беспрепятственного доступа к ней нуждающихся, указал далее глава ООН. "Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы", - подчеркнул он.

США, по всей видимости, поддержат конференцию в Женеве, пишет агентство Reuters со ссылкой на советника демократов в Сенате. Партия президента Джо Байдена, контролирующая обе палаты Конгресса, с большой долей вероятности, сдержит обещания гуманитарной помощи афганцам, но помощь новому правительству талибов при этом исключена, указывается далее.

В гуманитарной помощи нуждается половина афганцев

По данным агентства epd, около половины 38-миллионного населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи - продовольствии, питьевой воде и медикаментах. В конце августа Афганистан покинули зарубежные военнослужащие, представители ООН и гуманитарных организаций по-прежнему остаются на территории страны.

После взятия почти всех провинций Афганистана боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул. США, Германия и другие государства открыли воздушный мост для эвакуации из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали с ЕС, НАТО и международными правозащитными и гуманитарными организациями.

В районе аэропорта Кабула 26 августа произошли два теракта, в результате которых погибли 13 американских военных и до 200 афганцев. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане". Беспилотник США 29 августа нанес удар по автомобилю в районе кабульского аэропорта, в котором, предположительно, находился смертник со взрывчаткой. США 30 августа последними завершили вывод своих войск из Афганистана.

Смотрите также: