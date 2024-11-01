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В Запорожье начался суд над военным РФ, убившим пленного

Ганна Соколова-Стех Запорожье | Роман Сулима
1 ноября 2024 г.

Стрелку российского штурмового отряда Дмитрию Курашову первому из военных РФ предъявили обвинение в нарушении обычаев войны. Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Российский военный Дмитрий Курашов, которому инкриминируют убийство украинского военнопленного, в зале заседания суда в Запорожье
Россиянину Дмитрию Курашову грозит пожизненное заключениеФото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

В Заводском районном суде Запорожья начался процесс по делу российского военного Дмитрия Курашова, которому инкриминируют убийство украинского военнопленного, сообщает корреспондент DW из зала суда в пятницу, 1 ноября. Обвинительный акт россиянину озвучил прокурор Никита Маневский.

По версии обвинения, утром 6 января 2024 года группа российских военнослужащих отряда "Шторм-V" с 26-летним Курашовым в составе штурмовала украинские позиции в районе села Приютное Пологовского района Запорожской области, которые удерживали бойцы 127-й отдельной бригады территориальной обороны. Согласно данным обвинительного акта, один из украинских военнослужащих, 41-летний стрелок Виталий Г., "осознавая невозможность дальнейшего сопротивления превосходящим силам противника", сложил оружие, поднял руки, вышел из блиндажа и по требованию Курашова стал на колени. Однако россиянин, "имея реальную возможность действовать" в соответствии с требованиями международного гуманитарного права, убил пленного, сделав как минимум три прицельных выстрела, утверждает обвинение.

Согласно Женевской конвенции, убийство военнопленного запрещено, а также "запрещено отдавать приказ не оставлять никого в живых", подчеркнул прокурор Маневский. Курашову, который стал первым российским военным РФ с момента полномасштабного вторжения в Украину, которого судят по обвинению в расправе над украинским пленным, предъявили обвинение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины). Обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Военный РФ признал вину

Во время судебного заседания Дмитрий Курашов заявил, что признает вину, но давать показания отказался. Однако в разговоре с журналистами во время перерыва Курашов сообщил, что признал вину для ускорения судебного процесса, поскольку надеется на обмен и считает, что не вернется на фронт, так как потерял на войне глаз, передает корреспондент DW. По словам Курашова, безоружного украинского военного якобы расстрелял другой россиянин - медик штурмовой группы с позывным "Седой", объяснив это отсутствием возможности лечить раненого украинского бойца.

Курашов находится в Запорожском следственном изоляторе с марта. По итогам судебного заседания ему был продлен срок пребывания под стражей еще на два месяца. На следующее заседание запланирован допрос свидетелей, которые вместе с Курашовым участвовали в боевых действиях и были захвачены в плен, уточнили в суде.

Что известно об обвиняемом

Дмитрий Курашов с позывным "Сталкер" - стрелок 2-го отделения 5-го взвода штурмового отряда "Шторм-V" 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии сухопутных войск 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ. По данным Нацполиции Украины, в российскую армию он попал в ноябре 2023 года после рекрутинга в тюрьме, где он отбывал наказание за кражу.

По информации Службы безопасности Украины, после штурма украинских позиций и вероятного расстрела пленного группа россиян, в составе которой был Курашов, спустя некоторое время попала в плен к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время допроса один из пленных указал на Курашова как на того, кто совершил казнь. Такое указание россияне якобы получили от своего командования, добавили в Нацполиции.

Рост случаев убийств украинских военнопленных

За последний год количество расправ над украинскими военнопленными возросло, заявлял в середине октября тогдашний генпрокурор Украины Андрей Костин. Он назвал это организованной и целенаправленной политикой РФ. "У нас есть аудиозапись, на которой российский офицер приказывает своим войскам не брать пленных на поле боя", - добавил Костин.

В то же время, по информации уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, на сегодня зафиксировано более ста подобных случаев. В частности, на этой неделе офис генпрокурора заявил о расследовании убийства четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидово в Донецкой области. В начале октября правоохранители сообщали о вероятной расправе над 16 украинскими военнопленными в Покровском районе той же области.

В свою очередь по данным представителя офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусова, не менее 110 украинских военных были убиты после сдачи в российский плен в местах несвободы. В интервью агентству "Укринформ" 3 июля Белоусов добавил, что 62 случая касаются расправ при сдаче в плен, по которым украинские правоохранительные органы расследуют 28 уголовных дел. Он также сообщил, что Международный уголовный суд (МУС) совместно с украинскими дознавателями работает над расследованием пыток и жестокого обращения в отношении украинских военнопленных в российских тюрьмах.

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