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Киев расследует массовое убийство пленных ВСУ солдатами РФ

2 октября 2024 г.

Военные РФ подозреваются в "самой массовой казни" украинских военнопленных на линии фронта, заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

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Украинское кладбище в Харькове (архив)
Украинское кладбище в Харькове (архив)Фото: DW

Украинская прокуратура подозревает российских солдат в убийстве 16 украинских военнопленных в Донецкой области. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщил во вторник, 1 октября, Офис генерального прокурора Украины. Поводом для начала расследования стало видео, распространенное в украинских Telegram-каналах. На нем предположительно российские военные расстреливают сдавшихся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На видео зафиксировано, как военнослужащие ВСУ, взятые в плен солдатами РФ, вышли из лесопосадки. "После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью", - говорится в заявлении прокуратуры.

Генпрокурор Украины Андрей Костин отметил, что это "самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта". По словам Костина, убийства и пытки украинских пленных - "не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства".

ООН: Россия подвергает украинских пленных жестоким пыткам

Украинских военнопленных подвергают систематическим пыткам и жестокому обращению на всех этапах российского плена. Такой вывод содержится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, опубликованной 1 октября. Среди "устоявшихся методов" таких пыток названы, в частности, избиение, удары электрическим током, удушение, лишение сна.

В то же время авторы доклада отметили, что пыткам подвергаются и российские военные, находящиеся в украинском плену. Более 100 россиян, опрошенных ООН, жаловались на избиения на ранних этапах плена. "Украинская власть продолжает улучшать условия и гарантии в местах интернирования, например предоставляет доступ пленным к телефонным звонкам (родным и близким в РФ. - Ред.)", - говорится в докладе.

 

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