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Россия и Украина обменялись пленными в формате "103 на 103"

Екатерина Венкина
14 сентября 2024 г.

В Россию вернулись военные, попавшие в плен в Курской области, сообщило Минобороны. Среди вернувшихся в Украину, по словам Зеленского, есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

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Обмен пленными (24 августа 2024 года)
Обмен пленными (24 августа 2024 года)Фото: Russian Defence Ministry/Handout/REUTERS

России переданы 103 российских военнослужащих, ранее захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в плен в Курской области. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщило в Telegram министерство обороны РФ.

По данным ведомства, Киеву в ходе обмена направлены 103 военнопленных ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию. По его словам, из российского плена на родину вернулись 21 офицер и 82 рядовых и сержанта. Среди тех, кого удалось освободить, защитники Мариуполя и "Азовстали", Киевской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей, написал президент в Telegram.

Российские военные находятся в Беларуси

Российские военнослужащие находятся в Беларуси, им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. Военные будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

Обмен проведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Обмен пленным в формате "49 на 49"

Накануне, 13 сентября, Зеленский сообщил, что в Украину вернулись 49 военнослужащих и гражданских лиц, ранее взятых Россией в плен.

"Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце", - написал в Telegram Зеленский. Он добавил, что среди освобожденных есть ряд защитников "Азовстали".

Россия об обмене на тот момент не сообщала.

Провоенный российский блогер Борис Рожин написал, что обмен пленными прошел в формате "49 на 49" и что среди россиян были военнослужащие срочной службы, попавшие в плен в Курской области.

До этого Украина и Россия проводили обмен пленными 24 августа в формате "115 на 115". "Это - воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы", - уточнял тогда Зеленский в Telegram.

 

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