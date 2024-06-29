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Среди погибших при ударе РФ по Вольнянску есть дети

Евгений Жуков
29 июня 2024 г.

Как минимум семь человек, в том числе двое детей, погибли при ракетном ударе по Вольнянску, еще 23 человека ранены. Президент Зеленский предупредил, что число пострадавших может расти.

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В Вольнянске после российского ракетного удара
В Вольнянске после российского ракетного удараФото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy via Telegram/via REUTERS

В результате российского ракетного удара по центру города Вольнянск Запорожской области, по данным МВД Украины, погибли семь местных жителей, в том числе двое детей. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Государственная служба чрезвычайных ситуаций указала, что еще 23 человека получили ранения, среди них восемь несовершеннолетних.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, на стационарном лечении находятся 7 человек, при этом 4 взрослых и 1 ребенок - в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших, предупредив также, что информация о пострадавших еще может измениться.

В офисе генерального прокурора Украины уточнили, что удар по Вольнянску был нанесен двумя ракетами, при атаке повреждены объект критической инфраструктуры, магазин и жилые здания.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар был нанесен по месту разгрузки эшелона ВСУ близ села Украинка. Это село расположено в Вольнянском районе, в 4 км от Вольнянска.

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