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В Британии более 90 человек арестованы в ходе беспорядков

Роман Сулима
4 августа 2024 г.

В Ливерпуле, Манчестере, Халле, Бристоле, Сток-он-Тренте, Блэкпуле, Белфасте участники акций протеста против мигрантов, организованные крайне правыми силами, громили магазины и нападали на полицейских.

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Огонь на улицах Великобритании и полицейские машины
В Британии продолжаются протесты правых радикаловФото: David Young/PA Wire/dpa/picture alliance

В Великобритании более 90 человек арестованы в ходе новых демонстраций против мигрантов, организованных крайне правыми силами и переросших в беспорядки в городах по всей стране. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает британская служба ВВС, отмечая, что новые акции запланированы также и на воскресенье.

Согласно данным службы, масштабные беспорядки накануне произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле, Белфасте. Их участники громили магазины и нападали на полицейских. При этом в ходе менее крупных акций обошлось без насилия.

Премьер-министр королевства Кир Стармер пообещал полиции "полную поддержку со стороны правительства" в противодействии "экстремистам, пытающимся разжечь ненависть". В Британии в последние годы произошли несколько резонансных нападений с использованием ножей. Некоторые из них были терактами, совершенными радикальными исламистами.

Причина беспорядков в королевстве

Вспыхнувшие беспорядки называют самыми массовыми в стране за последние десять с лишним лет. Поводом для них послужило преступление, совершенное 17-летним подростком из семьи мигрантов.  29 июля в курортном городке Саутпорт он напал с ножом на танцевальную студию Hart Space Studious для детей в возрасте от 6 до 11 лет. В результате атаки были убиты три девочки. Еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В больнице с серьезными ранениями находятся также двое взрослых, поспешивших на помощь детям. Нападавший был арестован, емупредъявлено обвинение.

Протесты начались на следующий день после преступления

30 июля переросшие в беспорядки протесты правых экстремистов прошли в Саутпорте. Тогда были ранены 39 полицейских. Протестующие обвиняли власти в том, что они якобы скрывают истинное происхождение преступника. Полиция назвала сведения ложными, указав, что подозреваемый Аксель Рудакубана родился в Великобритании и жил в соседнем с Саутпортом городе Бэнкс. Его родители - выходцы из Руанды.

Днем позже в центре Лондона было задержано более 100 человек в ходе акции протеста британских ультранационалистов.  Ее участники требовали остановить въезд в страну нелегальных мигрантов. Акция переросла в потасовки с полицией, легкие травмы получили несколько полицейских и медработник. Как сообщили британские СМИ, протестующие бросали бутылки и файеры через ограду у резиденции премьер-министра на Даунинг стрит.

Полиция считает, что активное ядро погромщиков составляют сторонники неформального националистического и исламофобского объединения "Английская лига обороны", приверженцы которого связаны с футбольными хулиганами.

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