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ПреступностьВеликобритания

В Великобритании предъявлено обвинение за убийство детей

Сергей Гуща
1 августа 2024 г.

Молодого человека, напавшего на детей в танцевальной студии в английском Саутпорте, обвинили в трех убийствах и покушении на убийство в десяти случаях. В четверг он предстанет перед судом в Ливерпуле.

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Цветы, свечи и игрушки на месте трагедии в Саутпорте
Стихийный мемориал на месте трагедии в СаутпортеФото: James Speakman/PA Wire/picture alliance

В Великобритании предъявлено обвинение 17-летнему молодому человеку, совершившему 29 июля нападение на детскую танцевальную студию в городе Саутпорт на севере Англии. Его обвиняют в совершении трех убийств и покушении на убийство в десяти случаях, сообщила в среду, 31 июля, Королевская прокурорская служба – главный госорган надзора и обвинения по уголовным делам в Англии и Уэльсе. В четверг обвиняемый, который находится в предварительном заключении, предстанет перед судом в Ливерпуле.

В среду в центре Лондона было задержано более 100 человек в ходе акции протеста британских ультранационалистов, прирученной к событиям в Саутпорте.  Ее участники требовали остановить въезд в страну нелегальных мигрантов. Акция переросла в потасовки с полицией, легкие травмы получили несколько полицейских и медработник. Как сообщили британские СМИ, протестующие бросали бутылки и файеры через ограду у резиденции премьер-министра на Даунинг стрит.

Днем ранее переросшие в беспорядки протесты правых экстремистов прошли в Саутпорте. Тогда были ранены 39 полицейских. Протестующие обвиняли власти в том, что они якобы скрывают истинное происхождение преступника. В связи с этим в полиции подчеркнули, что обвиняемый родился в Великобритании и жил в соседнем с Саутпоротом городе Бэнкс.

Ножевая атака в детской студии в Саутпорте

29 июля 17-летний молодой человек в курортном городке Саутпорт совершил нападение с ножом на танцевальную студию Hart Space Studious  для детей в возрасте от 6 до 11 лет. В результате атаки были убиты три девочки. Еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В больнице с серьезными ранениями также находятся двое взрослых, поспешивших на помощь детям. Полиция в настоящий момент не квалифицирует нападение как теракт.

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