В Британии задержаны первые мигранты для депортации в Руанду

Британские власти намерены высылать в Руанду незаконно прибывших мигрантов без рассмотрения их прошений об убежище. До конца года планируется выдворить в восточноафриканскую страну 5700 нелегалов.

В Великобритании задержаны первые нелегальные мигранты, подлежащие высылке в Руанду, сообщило министерство внутренних дел в Лондоне в среду, 1 мая. Ведомство назвало этот шаг "еще одной крупной вехой" плана, согласно которому незаконно въехавшие в страну мигранты впредь будут выдворяться в Руанду.

В сообщении британского МВД говорится, что по всей стране проводятся рейды по задержанию нелегалов. Министерство обнародовало фото и видео людей в наручниках, которых сажают в автомобили. Глава МВД Джеймс Клеверли сообщил, что его ведомство работает над тем, чтобы "быстро задержать тех, кто не имеет права пребывать здесь, с тем чтобы можно было начать вылеты в Руанду".

Выдворение без рассмотрения ходатайств об убежище

Великобритания планирует впредь выдворять в Руанду всех нелегально прибывших мигрантов независимо от страны происхождения без рассмотрения их ходатайств об убежище. Для этого Руанда была объявлена безопасной третьей страной. В целом, британские власти планируют до конца года выслать в Руанду 5700 нелегалов.

Согласно новой модели, прошения об убежище впредь будут рассматриваться правительством Руанды в Кигали. В случае одобрения ходатайства мигрант получит право на жительство в Руанде и не сможет вернуться в Великобританию. Британские власти планируют приступить к депортациям до июля.

Сдерживающий эффект новой модели

В Лондоне надеются, что новые правила окажут сдерживающее воздействие на мигрантов, желающих нелегально проникнуть в Великобританию. Согласно официальной статистике, с января 2022-го до июня 2023 года более 57 тысяч человек перебрались в Британию на маленьких лодках через Ла-Манш. За первые четыре месяца текущего года этим способом проникли в Британию более 7200 человек, что стало новым пиковым показателем.

29 апреля первый отвергнутый в Британии беженец был выслан из страны в направлении Руанды.

Правозащитные организации и ООН считают действия британских властей по выдворению мигрантов в Руанду нарушением международного права.