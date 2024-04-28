Ирландия изменит закон ради выдворения мигрантов в Британию

По статистике Минюста Ирландии, 80% просителей убежища попадают в страну, являющуюся членом ЕС, из Великобритании.

Член ЕС Ирландия на фоне наплыва просителей убежища, въезжающих в страну из Великобритании, намерена реформировать свое миграционное законодательство, передает агентство AFP со ссылкой на ирландские СМИ в воскресенье, 28 апреля.

В сообщении указывается, в частности, что министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти представит правительству проект соответствующих поправок уже на следующей неделе. В этом документе будет, во-первых, переработан список государств, которые считаются безопасными странами происхождения и подходят для того, чтобы туда возвращали безуспешных просителей убежища.

Кроме того, ожидается, что Макэнти выступит с предложениями относительно возможности выдворять в Великобританию просителей убежища, которые заведомо не имеют шансов на его получение. Чтобы обсудить этот вопрос, ирландский министр 29 апреля собирается посетить Лондон и встретиться с главой британского МВД Джеймсом Клеверли, пишет агентство AFP.

По данным Минюста Ирландии, 80% от числа просителей убежища въезжают в страну из Северной Ирландии. Она входит в Соединенное Королевство и поэтому не является частью ЕС.

Закон о высылке мигрантов из Британии в Руанду

В ночь на 23 апреля Палата лордов парламента Великобритании под давлением правительства приняла законопроект о депортации в Руанду мигрантов, незаконно пересекающих британскую границу. Согласно этому документу, все мигранты, незаконно въехавшие в Великобританию, впредь будут высылаться коммерческими рейсами в Руанду, где смогут запросить убежище. Возврат в Великобританию для них не предусмотрен.

Как пояснило агентство Reuters, с помощью этих мер правительство хочет перекрыть поток нелегальной миграции через опасный пролив Ла-Манш, который ежегодно пересекают десятки тысяч мигрантов, и положить конец бизнесу контрабандистов по транспортировке людей.

22 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал отправить первые рейсы с депортируемыми из Великобритании мигрантами в июле 2024 года.

В Ирландии за последние месяцы не раз проходили протесты против создания в стране общежитий для мигрантов.