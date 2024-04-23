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Лондон начнет депортировать нелегальных мигрантов в Руанду

23 апреля 2024 г.

Скандальный законопроект под давлением правительства был утвержден Палатой лордов в ночь на вторник, 23 апреля.

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Премьер-министр Риши Сунак на пресс-конференции 22 апреля.
Фото: Toby Melville/AP Photo/picture alliance

Верхняя палата парламента Великобритании под давлением правительства приняла скандальный законопроект о депортации в Руанду мигрантов, незаконно пересекающих британскую территорию. Законопроект был утвержден Палатой лордов в ночь на вторник, 23 апреля.. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что парламент будет заседать столько, сколько потребуется для утверждения закона ко вторнику. "Без всяких "но" и "если". Эти рейсы отправятся в Руанду", - сказал Сунак накануне. Законопроект, уже принятый в обеих палатах парламента, вступит в силу после его подписания королем Великобритании Карлом III.

Согласно законопроекту, все мигранты, незаконно въехавшие в Великобританию , будут высылаться коммерческими авиарейсами в Руанду, где смогут запросить убежище. Возврат в Великобританию для них не предусмотрен. С помощью этих мер правительство хочет перекрыть поток нелегальной миграции через опасный пролив Ла-Манш, который ежегодно пересекают десятки тысяч мигрантов, и уничтожить бизнес контрабандистов по транспортировке людей, отмечает Reuters.

Беженцы в обмен на инвестиции для Руанды

Инициатива о сотрудничестве с Руандой была впервые анонсирована бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в 2022 году. Соглашение предполагало, что Лондон будет отправлять в Руанду нелегальных мигрантов, а Руанда за это получит от Лондона миллионные инвестиции для развития экономики.

Инициатива Джонсона вызвала шквал критики в британском обществе и странах ЕС. В июне 2022 года первый авиарейс, на котором британские власти хотели выслать в Руанду 30 нелегальных мигрантов, был отменен в последний момент из-за постановления Европейского суда по правам человека.

Нынешний премьер-министр страны Риши Сунак 22 апреля обещал отправить первые рейсы с депортируемыми из Великобритании мигрантами в июле 2024 года.

 

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