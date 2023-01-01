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Полицейские на лодке с мигрантамиФото: Gareth Fuller/empics/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

Великобритания зафиксировала рекордное число нелегалов

Сергей Куприков
42 мин. назад

Около 46 тысяч нелегалов попали в 2022 году в Великобританию через Ла-Манш. Это на 17 тысяч больше, чем годом ранее.

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Великобритания зафиксировала рекордное число нелегальных мигрантов, прибывших в страну на лодках через пролив Ла-Манш. Как сообщает в воскресенье, 1 января, британское агентство PA со ссылкой на данные министерства внутренних дел, в 2022 году их число составило 45,7 тысячи человек, что более чем на 17 тысяч больше, чем годом ранее.

Абсолютный рекорд был отмечен  22 августа, когда пролив пересекли 1295 человек. Согласно официальной статистике, число нелегалов, пересекающих Ла-Маншс целью добраться до Соединенного Королевства, на протяжении четырех последних лет неукоснительно увеличивается, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией.

В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев. В 2019 году в страну через Ла-Манш прибыли - 1,8 тыс. человек, в 2020 году - уже 8,4 тыс., а в 2021 году - 28,5 тыс. человек.

Правительство пытается взять ситуацию под контроль

За последний год правительство страны предприняло ряд попыток взять ситуацию под контроль, но пока этого сделать не удалось. В апреле 2022 года тогдашний министр внутренних дел Прити Пател заключила договор с Руандой о высылке нелегалов. Тем не менее ни одного самолета не удалось отправить из-за решений Европейского суда по правам человека, который заблокировал высылку нелегалов как нарушающую права человека.

Британское правительство разрабатывает законы, которые должны стать предостережением для людей, намеревающихся нелегально попасть в страну. В частности, предусматривается, что мигранты, попавшие в Великобританию через Ла-Манш, не имеют права на  подачу прошения о предоставлении убежища.

Кроме того, правительство планирует сократить расходы на содержание нелегалов. Предполагается, что их будут переселять из гостиниц на заброшенные военные базы и выведенные из эксплуатации круизные лайнеры.

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