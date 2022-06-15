 Британия не намерена отказываться от высылки нелегальных мигрантов в Руанду | Новости из Германии о Европе | DW | 15.06.2022

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Европа

Британия не намерена отказываться от высылки нелегальных мигрантов в Руанду

Самолет, призванный отправить нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду, не смог вылететь из-за судебных исков, которые подали адвокаты беженцев.

Самолет Boeing 767, на котором должны были быть депортированы в Руанду из Великобритании нелегальные иммигранты

Самолет Boeing 767, на котором должны были быть депортированы в Руанду из Великобритании нелегальные иммигранты

Первый авиарейс из Лондона, которым власти Великобритании хотели выслать в Руанду более 30 нелегальных мигрантов, был отменен во вторник, 14 июня, в последний момент. Причиной стали многочисленные судебные иски, которые в предыдущие три дня подали адвокаты мигрантов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, требуя признать их депортацию незаконной. Суд постановил во вторник приостановить депортацию до тех пор, пока британские суды не вынесут окончательные решения о правомерности их высылки. Речь идет, в частности, о вопросе признания Руанды безопасной страной и о том, возможна ли там честная процедура получения статуса беженца. 

За нелегальных мигрантов также вступились британские профсоюзы и лидеры Англиканской церкви, назвавшие депортацию "аморальной". Наследник британского престола принц Чарльз охарактеризовал план правительства как "ужасный".

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала, что рейс состоится вне зависимости от того, сколько людей будет на борту. Однако после подачи судебных исков в самолете не осталось ни одного мигранта. Министр внутренних дел Прити Пател (дочь индийских иммигрантов из Уганды) выразила сожаление, что рейс не смог вылететь, но пообещала, что правительство "продолжит делать то, что нужно".

Беженцы в обмен на инвестиции для Руанды

В апреле премьер-министр Борис Джонсон заявил о соглашении, достигнутом с Руандой: Британия будет отправлять туда нелегальных мигрантов, а Руанда за это получит от Лондона миллионные инвестиции для развития экономики. Депортированные мигранты, независимо от того, из какой страны они прибыли в Великобританию, смогут просить убежища в Руанде. Британский премьер считает, что это поможет спасти жизни людей и положит конец нелегальному бизнесу по переправке людей через пролив Ла-Манш на маленьких лодках.

Однако в Британии этот план вызвал волну критики. Оппоненты Джонсона указывают на то, что аморально отправлять людей за тысячи километров в страну, где они не хотят жить.  В ООН посчитали это соглашение нарушением международного права. В последние годы многие нелегальные мигранты прибывают в Соединенное Королевство из стран Ближнего и Среднего Востока: Сирии, Афганистана, Ирана, Ирака и Йемена. 

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    Автор: Анника Цайтлер, Инга Ваннер


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