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Беспорядки в Великобритании: ранены 39 полицейских

Кирилл Шестаков
31 июля 2024 г.

На следующий день после убийства трех девочек в результате ножевой атаки в Саутпорте начались беспорядки. Ранены 39 полицейских.

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Полицейские во время беспорядков в британском городе Саутпорт
Полицейские во время беспорядков в британском городе СаутпортФото: Pat Hurst/PA Wire/dpa/picture alliance

39 полицейских получили ранения в ходе массовых беспорядков, устроенных правыми экстремистами в британском городе Саутпорт. 27 из них находятся больнице, сообщила в ночь на среду, 31 июля, региональная служба скорой помощи. По данным полиции, правоохранители получили переломы костей, порезы, сотрясение мозга и другие травмы. В связи с беспорядками полиция на сутки получила расширенные полномочия для поиска и ареста подозреваемых.

Беспорядки начались на следующий день после ножевой атаки в детской танцевальной студии, в результате которой были убиты три девочки. Нарушители бросали кирпичи в местную мечеть и полицейских, поджигали автомобили и мусорные баки. По данным полиции, в беспорядках являются преимущественно члены ультраправой исламофобной группировки "Лига английской обороны".

"Так нельзя обращаться с обществом, тем более с обществом, которое все еще страдает от событий понедельника", - сказал помощник главного констебля полиции графства Мерсисайд Алекс Госс. 

Ножевая атака в детской студии в Саутпорте

Беспорядки в городе начались спустя сутки после нападения с ножом на детскую танцевальную студию Hart Space Studious, совершенного 29 июля. В результате атаки были убиты три девочки. Еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В больнице с серьезными ранениями также находятся двое взрослых.

По подозрению в нападении арестован 17-летний юноша, который живет в соседнем городе Бэнкс. Его мотивы выясняются. Полиция в настоящий момент не квалифицирует нападение как теракт. Правоохранители подчеркнули, что подозреваемый родился в Великобритании.

 

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