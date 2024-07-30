В Англии выросло число жертв ножевой атаки на детскую студию

Молодой человек с ножом напал 29 июля на студию детских танцев в Саутпорте. В результате трое детей погибли. Еще 10 человек попали в больницу.

Число жертв нападения с ножом на детский танцевальный клуб в городе Саутпорт на севере Англии увеличилось до трех человек. В больнице от ран скончалась 9-летняя девочка, сообщила полиция графства Мерсисайд во вторник, 30 июля.

Двум другим погибшим в результате нападения накануне девочкам было 6 и 7 лет. В больницах остаются еще восемь детей и двое взрослых. По сообщению AP, оба взрослых и пятеро детей находятся в критическом состоянии.

По подозрению в нападении был арестован 17-летний молодой человек, проживавший в соседнем городке Бэнкс. Полиция сообщила, что он действовал в одиночку и атака не рассматривается как связанная с терроризмом.

Реакция британского премьера

Нападение произошло в помещении Hart Space Studious, когда там проходил мастер-класс йоги и танцев для детей от 6 до 11 лет в тематике певицы Тейлор Свифт. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в своих соцсетях, что глубоко потрясен нападением.

Тейлор Свифт в своем Instagram заявила, что нападение "повергло ее в полный шок". "Это были просто маленькие дети на уроке танцев. Я в полной растерянности, как передать свои соболезнования этим семьям", - написала американская певица.